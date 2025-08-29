Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Пользователям Max стали доступны видеокружки

Мессенджер Max запустил новую функциональность – мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо обновить приложение.

Для записи и отправки кружка необходимо нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Запись можно остановить и возобновить в любой момент, а также пересмотреть видео перед отправкой. Видеосообщение может стать интереснее, если во время записи включить режим фронтальной подсветки смартфона или эффект Zoom, чтобы увеличить кадр. Максимальная длительность кружка – 60 секунд.

По состоянию на 19 августа в Max зарегистрировались более 18 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: