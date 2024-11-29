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Цифровизация Внедрения
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В Челябинске жилым фондом будут управлять с помощью новой цифровой платформы

Компания Wellsoft, занимающаяся созданием комплексных ИТ-решений для бизнеса, разработала для челябинской группы «Голос» цифровую платформу для автоматизации управления жилым фондом. Платформа интегрирует решения для управления недвижимостью. Это позволяет улучшить процессы учета, обслуживания и взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители компании Wellsoft.

«Сегодня благодаря большому количеству качественных нишевых решений у девелопера есть возможность собрать цифровую экосистему, которая максимально отвечает текущим потребностям бизнеса, и заложить дорожную карту развития на несколько лет вперед. Интеграционный подход позволяет использовать платформу как основу для любых экспериментов — подключение, тестирование, замена поставщика той или иной функциональности происходит в короткие сроки и органично вписывается в существующую структуру, не нарушая общее восприятие компании ее клиентами», — сказал генеральный директор Wellsoft Даниил Байгозин.

Разработка нового продукта стала возможной благодаря использованию в качестве основы уже известной российскому рынку цифровизации недвижимости платформы «Умное ЖКХ». Команда разработчиков Wellsoft адаптировала ее, добавив необходимые сервисы и функции, а также синхронизировав ее с внутренними бизнес-процессами группы «Голос».

«Сейчас сфера ЖКХ проходит цифровую трансформацию. Еще три года назад мобильное приложение у управляющей компании было редкостью. Жители воспринимали его с восторгом. Сегодня свои приложения есть у большинства крупных УК. Поэтому для группы «Голос» важно непрерывно совершенствовать свое программное обеспечение и предлагать жителям новые сервисы для комфортной жизни», — сказал CDTO «Голос. Комфорт» Дмитрий Звонарев.

В результате был создан единый цифровой инструмент, который отвечает всем современным требованиям к сервисной эксплуатации, таким как: автоматизация процессов, удобство использования, интеграция с другими системами, безопасность данных, доступность информации в реальном времени и возможность аналитики.

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Для группы «Голос» это стало важным шагом вперед — собственный цифровой продукт обеспечивает управление жилым фондом. Компания уверена в потенциале данного направления и рассматривает возможности его дальнейшей монетизации.

«В ближайших планах сделать так, чтобы жители могли не только оставлять заявку за пару кликов, но и отслеживать ее путь, сроки и ответственных за выполнение. Это сделает работу УК максимально открытой. Также вместе с Wellsoft мы работаем над функциональностью приложения для сотрудников. Наша задача, чтобы каждый слесарь или электрик получал задачи в одном окне и экономил время на логистике», — сказал CDTO «Голос. Комфорт» Дмитрий Звонарев.

Для рынка такой подход к разработке и внедрению ИТ-продуктов обеспечивает новые перспективы. Теперь девелоперские и управляющие компании получают возможность самостоятельно развивать свои цифровые экосистемы, адаптируя их под потребности пользователей. Это открывает путь к модернизации ИТ-продуктов, позволяя компаниям использовать ресурсы собственных или сторонних разработчиков для наращивания функциональности, а также при желании тиражировать собственные цифровые решения.

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