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Больше пользователей и клиентов мини-приложений «Вконтакте» при меньших затратах — новые инструменты в «VK рекламе»

В «VK рекламе» бизнес и разработчики могут продвигать свои мини-приложения «Вконтакте». Новые инструменты помогут компаниям привлекать больше пользователей, подписок на сервисы, заявок и продаж. Пользователям — решать свои ежедневные задачи, учиться, следить за здоровьем и приятно проводить время в удобных сервисах внутри «Вконтакте». По сравнению с рекламным кабинетом соцсети, алгоритмы «VK рекламы» увеличивают число открытий мини-приложений из объявлений на 56% и снижают их стоимость на 27%. Об этом CNews сообщили представители VK.

В «VK рекламе» под каждую цель и объект продвижения разрабатываются специальные ML-модели. При продвижении мини-приложений алгоритмы анализируют не только обезличенные интересы и особенности поведения пользователей соцсети, но и контент и специфику сервиса. Система показывает объявления тем, кто вероятнее перейдет в мини-приложение конкретного рекламодателя: застройщики найдут потенциальных покупателей квартир, а разработчики игр — увеличат число геймеров.

Для запуска кампании необходимо выбрать цель продвижения, загрузить изображения и видеоролики, добавить текст или создать его автоматически. Алгоритмы сформируют разные варианты объявлений и адаптируют их для ленты «Вконтакте». Модели «VK рекламы» уже обучены на тысячах кампаний и сами распределяют бюджет так, чтобы привести как можно больше целевых пользователей по наименьшей цене.

В статистике рекламного кабинета удобно следить за количеством переходов в мини-приложение «Вконтакте» и целевых действий, которые пользователи совершают внутри сервисов. На данном этапе объявления можно показывать в ленте «Вконтакте», а в дальнейшем — и на других проектах VK и рекламной сети.

Создавать мини-приложения «Вконтакте» бизнес и независимые разработчики могут самостоятельно с помощью открытой платформы VK Mini Apps. Пользователям не нужно устанавливать их на смартфоны: в необходимые сервисы можно перейти через привычный интерфейс соцсети. На платформе уже доступно более 75 тыс. мини-приложений, а их средняя месячная активная аудитория превышает 44,6 млн пользователей.

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