VK поддержит разработчиков мини-приложений облачными ресурсами

Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps получили доступ к программе поддержки VK Cloud. Каждому участнику программы будет ежемесячно начисляться бонус в 2500 руб. на счет в личном кабинете, которые он сможет потратить на облачные сервисы. Об этом CNews сообщили представители VK.

Этими средствами можно оплачивать вычислительные ресурсы и сервисы VK Cloud, которые помогут разработчикам эффективно развивать и быстро масштабировать мини-приложения. Например, бонусы можно потратить на кластеры Kubernetes, облачные базы данных или место в S3-хранилище. Всего в VK Cloud доступно около 30 инфраструктурных и платформенных сервисов, а также современные инструменты для разработки отказоустойчивых приложений.

«В прошлом году количество сервисов на платформе VK Mini Apps выросло на 90% — их уже десятки тысяч. Мы рады, что на платформе свои мини-приложения развивают и крупные компании, и независимые разработчики. Для нас важно, чтобы создатели мини-приложений могли запускать свои проекты, не отвлекаясь на рутинные вопросы. Мы уже утроили выплаты за показ рекламы в приложениях и добавили новые форматы монетизации. Теперь мы рады анонсировать новую программу поддержки и предоставить разработчикам облачные вычислительные мощности. Они могут размещать свои мини-приложения в VK Cloud и без дополнительных затрат использовать готовые облачные сервисы для быстрого развития и гибкого масштабирования проектов», – отметил Александр Тоболь, вице-президент по технологиям и разработке VK, СТО «Вконтакте».

Программа действует до конца 2023 г.. Для участия необходимо создать учетную запись на платформе VK Cloud и заполнить специальную форму, указав ID проекта. Более подробная информация доступна по ссылке.

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VK Mini Apps — открытая платформа, позволяющая создавать и использовать мини-приложения на площадках VK, включая социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники». На платформе доступны более 75,3 тыс. сервисов. В IV квартале 2022 г. аудитория мини-приложений увеличилась на 9% год к году и достигла 44,6 млн активных пользователей в месяц.

VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech.

VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.