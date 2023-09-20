VK запустила мини-приложение, обучающее финансовой грамотности

В социальной сети «Вконтакте» запущено мини-приложение, которое содержит курс, разработанный российским предпринимателем Игорем Рыбаковым. Обучение будет проходить в формате игры. В программу входят 12 видеоуроков (продолжительностью от 2 до 7 минут). В них предприниматель объясняет, как правильно работать с кредитами и не попадаться на финансовые манипуляции, рассказывает о главных ошибках структурирования доходов и расходов, а также помогает проанализировать, на чем можно, а на чем нельзя экономить. В конце каждого урока пользователей ждут задания, которые помогут зафиксировать приобретенные знания. Об этом CNews сообщили представители VK.

Кроме видеозаписей слушателей курса ждут базовые принципы финансовой грамотности в текстовом формате – с объяснением терминологии на доступном языке. Доступ к материалам остается у пользователя навсегда.

Особенность мини-приложения — в пиксельной, модной и актуальной сегодня 16-битной графике. Данный ход понравится как старшему поколению, так и молодому – для которого оно и создавалось.

Игорь Рыбаков – предприниматель, сооснователь «Рыбаков Фонд»: «Я твердо убежден, что каждый состоявшийся в обществе человек обязан и ответственен передать другим смыслы и практики, которые сделали его успешным. В основе находится мой предпринимательский подход, опыт, накопленный за десятилетия ведения бизнеса. Данный курс – это лишь первый шаг, по окончании которого пользователь усвоит основные правила для принятия верных решений, определения своих целей и пути достижения своего собственного успеха».

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами поддержка ит-отрасли

***

VK — российская технологическая компания. Сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.