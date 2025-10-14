Разделы

ПО Безопасность
|

«Бастион» подтвердил экспертизу в интегрировании KasperskyOS

Компания по информационной безопасности «Бастион» получила специализацию KasperskyOS в рамках партнерской программы «Лаборатории Касперского». Она подтверждает экспертизу специалистов Бастиона в области создания централизованных систем. В таких системах все рабочие места подключаются к удаленному серверу и управляются из одного центра на базе микроядерной операционной системы KasperskyOS. Также данная специализация подчеркивает опыт экспертов в масштабировании инфраструктуры устройств, работающих через единый защищенный сервер. Об этом CNews сообщили представители «Бастиона».

На сегодняшний день только три партнера, работающие с «Лабораторией Касперского», обладают данной специализацией — такой уровень сотрудничества демонстрирует сильную экспертизу в разработке и внедрении комплексных ИБ-проектов, включая сотрудничество с компаниями национального уровня и государственным сектором.

С новым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты
Цифровизация

«Партнер с такой специализацией принадлежит к списку самых крупных поставщиков наших решений — это не просто сотрудничество, а возможность вместе усиливать защиту клиентов. Объединив наши ресурсы и экспертизу, мы закрываем максимально широкий территориальный охват и гарантируем единый высокий стандарт для каждого. Для клиентов это означает простое и важное преимущество — комплексная защита доступна в любом месте, где бы ни находился их бизнес», — сказал Олег Иванов, руководитель управления по работе с партнерами «Лаборатории Касперского».

«Специализации, которые дополняют наш партнерский статус, отражают те направления, где мы наиболее сильны. Мы не ограничиваемся поставкой решений — наша задача обеспечить их эффективное внедрение под конкретные цели заказчиков. Партнерство с «Лабораторией Касперского» позволяет объединить усилия и гарантировать высокий уровень кибербезопасности для компаний любого масштаба», — сказала Анна Оборкина, ведущий менеджер по работе с партнерами «Бастион».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Microsoft прекратила бесплатные обновления Windows 10, чтобы согнать пользователей на Windows 11. Теперь они в руках хакеров. Опрос

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще