В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет

НИИ «Радио» и Huawei начали совместные испытания первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего на частоте 6,4-7,1 ГГц. В настоящее время такое оборудование есть только у Huawei и раньше оно тестировалось исключительно в Китае. Исследователи полагают, что эти частоты могут стать основой российских сетей 5G и даже 6G.

Еще один диапазон для российских 5G-сетей

Подведомственный российскому Минцифры России НИИ «Радио» сообщил CNews о начале тестирования первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего в диапазоне 6 ГГц. Испытания проводятся совместно с китайской компанией Huawei – разработчиком тестируемого «железа».

Со слов представителей НИИ «Радио», проведение испытаний преследует несколько целей. Главная из них заключается в оценке «функциональных возможностей новой технологии и ее применимости для использования в городе».

Проходящее проверку оборудование способно работать на частоте от 6,4 до 7,1 ГГц. По утверждению сотрудников НИИ «Радио», этот диапазон на пару с современными технологиями сотовой связи, в теории, способен хотя бы частично компенсировать недоступность на территории России диапазона 3,4-3,8 ГГц.

Данный диапазон используют для строительства сотовых сетей пятого поколения подавляющее большинство стран мира, заинтересованных в наличии 5G на своей территории. В России его годами занимают спутниковые сетями Минобороны и Федеральной службы охраны России (ФСО), и высвобождать его они на начало февраля 2022 г. не торопились. Также в этом диапазоне работают системы спутниковой ретрансляции федеральных телеканалов, которые тоже не очень хотят отдавать его.

Испытания продлятся максимум до конца марта 2022 года

«Диапазон 6,4-7,1 ГГц может добавить операторам дополнительные 700 МГц в наиболее привлекательном среднем диапазоне. Это золотая середина между зоной охвата и высокими скоростями. Кроме того, этот диапазон потенциально применим для будущих сетей шестого поколения (6G – прим. CNews)», – сказал гендиректор НИИ «Радио» Олег Иванов.

Уникальное оборудование, уникальные тесты

На момент публикации материала оборудование Huawei было единственным в мире, способным передавать сигнал сотовой сети в диапазоне 6,4-7,1 ГГц. До настоящего момента его тестирование проводилось только в Китае, а за его пределами испытания, инициированные НИИ «Радио», являются первыми.

«В ходе испытаний проверяются функциональные возможности новейшей технологии – максимальная скорость передачи данных для различных трасс распространения радиосигнала, зоны уверенного приема в разных локациях и др.», – сообщили CNews представители НИИ «Радио».

Первые результаты

Для проведения испытаний специалисты НИИ «Радио» и Huawei разместили стенд базовой станции в стенах лаборатории НИИ. Российскими специалистами был создан специальный веб-сайт, используемый для подключения и анализа данных базовой станции 5G+. Дополнительно было разработаны специализированное ПО и методики экспериментальных и теоретических исследований.

Часть измерений эксперты проводили на открытом воздухе, часть – в помещениях на территории. Как сообщили CNews представители института, замеры проводились на разных разных расстояниях, не превышающих 1 км. В рамках первых тестов была достигнута скорость передачи данных 1,2 Гбит/с при ширине канала 80 МГц.

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Однако это пока не итоговые результаты, поскольку тестирование еще ведется. Отчет о проделанной работе исследователи направят в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) ближе к концу I квартала 2022 г. (он завершится 31 марта).

Часть тестового стенда оборудования 5G+

На запрос CNews о сроках публикации результатов замеров представители НИИ «Радио» ответили: «Результаты будут подводиться после завершения тестирования, мы расскажем о них после доклада на ГКРЧ».

Ждать еще очень долго

Рассмотрение диапазона 6,4-7,1 ГГц для использования частот внесено в повестку Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-2023). До нее остается еще около двух лет – она пройдет в период с 20 ноября по 15 декабря 2023 г.

До этого момента официально использовать данный диапазон частот в сотовых сетях будет нельзя, утверждает гендиректор НИИ «Радио» Олег Иванов. С его слов, такая возможность появится «ориентировочно с 2024 г.» «Но мы уже сегодня можем отрабатывать на них прогрессивные технические решения, которые лягут в основу 6G», – добавил он.

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Олег Иванов неспроста упомянул сети связи шестого поколения. Несмотря на то, что в России до сих пор нет общедоступных сетей 5G, 20 января 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифры проработать и внести на рассмотрение в Правительство России идеи по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) в сфере развития 6G. Срок подготовки предложений – 14 февраля 2022 г.

«Ранее подобное поручение НИИ “Радио” получил от Минпроторга и уже в середине января (2022 г. – прим. CNews) направил туда свои предложения по развитию сетей 6G в России», – сообщили CNews представители института.