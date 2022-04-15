В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE

В НИИ «Радио» протестировали первую российскую базовую станцию LTE, работающую в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС).

Базовая станция создана, в первую очередь, для оснащения связью социально-значимых объектов в рамках программы по устранению в России цифрового неравенства, поэтому используется выбранный диапазон – в нем работает «Ростелеком», оператор проекта. В январе станции присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (Приказ Минпромторга России №52 от 14 января 2022 г.).

Ранее работу базовой станции испытали в лабораторных условиях. «Мы вместе с ЛИС проверили, насколько система LTE-RUS-2300М (разработка ЛИС) соответствует стандартам 3GPP, поддерживает ли она функции базовой станции – есть ли поддержка интерфейса, возможность совершения звонков и подключения к интернету через разные устройства. Испытания показали, что характеристики базовой станции соответствуют оборудованию международного уровня», – сказал гендиректор НИИ «Радио» Олег Иванов.

«В ходе тестирования выполнялись голосовые вызовы VoLTE, видеовызовы ViLTE, передача данных с поддержкой различных профилей QoS, хендоверы с использованием интерфейсов S1 и X2. Полученные результаты доказали работоспособность базовой станции и ее соответствие стандартам», – отметил Владимир Аксенов, технический директор ЛИС.

В конце марта 2022 г. работу базовой станции продемонстрировали представителям «Ростелекома» и Tele2. Удалось достичь скорости 90 Мбит/сек с низкими задержками, продемонстрировать режим хендовера оборудования, то есть эстафетную передачу обслуживания абонента (без прекращения сеанса передачи данных) от одной базовой станции к другой.

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«“Ростелеком” и Tele2 предоставили нам список требований к оборудованию – он достаточно обширный, мы проверили нашу станцию на соответствие ему – большинству обязательных требований она соответствует. Сейчас рассматриваем, какие доработки могут потребоваться, и будем вести переговоры о поставках», – сказал Олег Иванов.

Следующий этап – полевые испытания, которые пройдут на полигоне НИИ «Радио» в Балашихе. На этот раз станцию проверят на сегменте реальной сети оператора (предварительно ожидается Tele2). Планируется охватить зону 3-4 км.