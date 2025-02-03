Сытник Анна
|03.02.2025
|Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей 1
Сытник Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7423 1
|Новак Александр 28 1
|Козлов Владимир 6 1
|Зинина Тамара 4 1
|Путин Владимир 3191 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Индия - Bharat 5470 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.