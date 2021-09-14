GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ

GSMA сообщила, что вклад технологий и услуг мобильной связи в экономику России и стран СНГ в 2020 году составил $143 млрд, а к 2025 году вырастет до $160 млрд, то есть на 12% по сравнению с 2020 г. GSMA подчеркивает, что рост будет обусловлен повышением производительности и эффективности за счет широкого внедрения мобильных услуг.



Социальная и экономическая ценность услуг мобильной связи возрастают в условиях пандемии, которая продемонстрировала важность быстрого и надежного доступа к Интернету и цифровым услугам как для отдельных людей, так и для компаний. Во время изоляции мобильные операторы поддерживали связь между жителями в странах СНГ, предлагали скидки на тарифы голосовой связи и передачи данных, предоставляли бесплатный доступ к услугам развлечений и здравоохранения, а также возможность вносить пожертвования в национальные фонды для борьбы с пандемией COVID-19.

К концу 2020 г. количество уникальных абонентов мобильной связи в регионе увеличилось до 238 млн, при этом 1,3 млн пользователей подключились к мобильной связи впервые.

Полевые испытания 5G в регионе продолжаются, но развертывание идет медленно. На сегодняшний день только Узбекистан достиг стадии коммерческого внедрения. При этом в ближайшие пять лет операторы мобильной связи в регионе СНГ собираются инвестировать в свои сети более $26 млрд, и большая часть этих инвестиций будет направлена на развитие 5G.

По прогнозам, к 2025 г. в регионе будет 33 млн подключений 5G. «До недавнего времени развертывание сети 4G на территории России и СНГ было главным приоритетом отрасли. Теперь, когда количество смартфонов стремительно растет, мы ожидаем неизбежного роста интереса к 5G на наиболее прогрессивных рынках, — отмечает генеральный директор GSMA Матс Гранрид, — Чтобы ускорить этот процесс, нам необходима политика, способная стимулировать освоение этой технологии и привлекать инвестиции».

При переходе от 4G к 5G в регионе установилась жесткая ценовая конкуренция, которая побуждает операторов мобильной связи расширить ассортимент предлагаемых услуг, чтобы создать новые источники дохода помимо базового подключения. К таким источникам относятся услуги, ориентированные на потребителя и бизнес, например платное телевидение, медиа и реклама, облачные технологии, безопасность и финансовые услуги, а также решения для вертикальных отраслей.

Успех услуг 5G, в частности их скорость, охват и качество, во многом зависит от правительств стран и регулирующих органов, поскольку они обеспечивают своевременный доступ к нужному количеству и типу доступных частот в нужных условиях.