Accenture и Intel создали ИИ-решение для мониторинга кораллов

Accenture, Intel и располагающаяся на Филиппинах Sulubaaï Environmental Foundation разработали решение на основе искусственного интеллекта для мониторинга, описания и анализа устойчивости коралловых рифов. Решение создано в рамках проекта Corail и сейчас используется на рифе в Филиппинах.

Коралловые рифы — одна из самых разнообразных экосистем мира, более восьмисот видов кораллов создают и обеспечивают среду обитания и кров примерно для 25% мировой морской флоры и фауны. Рифы также приносят пользу людям, защищая береговые линии от тропических штормов, обеспечивая пищу и доход для 1 млрд человек, принося туристической отрасли $9,6 млрд ежегодно. Однако рифы находятся под угрозой исчезновения и разрушаются из-за чрезмерного рыбного промысла, донного траления, потепления и неустойчивого развития прибрежных районов.

«Проект Corail — пример того, как искусственный интеллект и другие современные технологии могут быть использованы исследователями для наблюдения за коралловыми рифами и их восстановления. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Accenture и Sulubaaï Environmental Foundation в этой важной работе по защите нашей планеты», — сказала Роуз Скулер, вице-президент подразделения сбыта и маркетинга Intel.

Важной частью проекта Corail была необходимость определить количество и разнообразие рыб вокруг рифа — эти факторы служат ключевыми показателями общего состояния здоровья рифов. Традиционно наблюдение за коралловыми рифами заключается в их фото и видеосъемке дайверами. Такой подход опасен и трудоемок, а также может нарушить жизнь морских обитателей — дайверы могут случайно напугать рыб.

Инженеры компаний Accenture, Intel и Sulubaaï внедрили искусственный бетонный риф Sulu-Reef Prosthesis (SRP), для обеспечения поддержки неустойчивых фрагментов кораллов под водой. SRP был спроектирован Sulubaaï и размещен на рифе, окружающем Пангаталанский остров на Филиппинах, на нем были посажены фрагменты живых кораллов, которые будут расти и расширяться, обеспечивая гибридную среду обитания для рыб и морских организмов.

Затем инженеры разместили интеллектуальные подводные видеокамеры, оснащенные платформой прикладного интеллекта Video Analytics Services Platform (VASP) компании Accenture, для обнаружения и фотофиксации рыб. VASP использует ИИ на базе Intel Xeon, программируемые платы ускорения Intel FPGA и Intel Movidius VPU для подсчета и классификации морских организмов. Полученные данные отправляются на расположенное на суше оборудование, обеспечивая возможности аналитики для исследователей в режиме реального времени. Всего с момента внедрения решения в мае 2019 г. было собрано около 40 тыс. снимков.

«Искусственный интеллект предоставляет беспрецедентные возможности для решения некоторых из самых сложных проблем общества. Наша экосистема корпоративных и социальных партнеров в проекте “Искусственный интеллект для социального блага" доказывает, что использование современных технологий может оказать положительное воздействие на окружающую среду», — отметил Джейсон Митчелл, управляющий директор практики «Коммуникации, медиа и технологии» компании Accenture.

Инженеры Accenture и Intel уже работают над новым прототипом Corail, который будет включать оптимизированную конволюционную нейронную сеть и резервный источник питания. Они также изучают инфракрасные камеры, которые позволят с помощью видео в ночное время создавать полную картину коралловой экосистемы. Среди дополнительных областей применения решения — изучение скорости миграции тропических рыб в более холодные страны и мониторинг вторжения в охраняемые и закрытые подводные зоны.