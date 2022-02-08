MSI представила обновленный модельный ряд ноутбуков для геймеров и создателей контента

Компания MSI провела презентацию для партнеров и представителей прессы MSIology: Gameverse 2022, где были продемонстрированы новейшие ноутбуки серий Gaming и Content Creation. Презентация состоялась 2 февраля 2022 г. в ресторане Maurizio и мультимедийной галерее «Артмост».

Все модели ноутбуков получили новые процессоры Intel Core 12 поколения и видеокарты Nvidia RTX 30 серии. Гибридная архитектура новых процессоров построена на p-cores (производительные ядра) и e-cores (энергоэффективные ядра).

В максимальной комплектации процессоров i9 – 16 ядер, до 24 потоков и до 30МБ неинклюзивного кэша 3 уровня. В большинстве представленных ноутбуков MSI установлены топовые процессоры 12 поколения, вплоть до i9.

Графические процессоры для ноутбуков Geforce RTX 3070 Ti и Geforce RTX 3080 Ti стали графической основой ноутбуков MSI 2022.

Отдельное внимание было уделено неигровым возможностям графики RTX в ноутбуках. 3 типа ядер RTX и специализированные драйверы Nvidia Studio позволяют значительно ускорить работу с фото, видео, 2D- и 3D-графикой. Было отмечено, что все новые ноутбуки MSI для создателей контента ускоряют более 70 приложений для работы с визуальным контентом, что дает художникам творить без каких-либо ограничений.

MSI провела презентацию MSIology: Gameverse 2022

Все новинки MSI мета-совместимы, а это еще одно преимущество, с которым пользователь всегда сможет погрузиться в мир виртуальной вселенной и исследовать ее безграничные просторы.



Подробно были освещены самые интересные новинки игровых ноутбуков 2022 г.: Raider GE76, Stealth GS77, лимитированная серия Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, а также серия ноутбуков Content Creation: Creator Z16, Creator Z16P, Creator 17, Creator M16.