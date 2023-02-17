В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Тайваньская MSI в 2022 г. вырвалась на с девятого на первое место по поставкам ноутбуков в Россию, сместив HP. На втором месте – Huawei, поднявшаяся с восьмой строчки, хотя она ввела массу санкций против России. Apple, Acer, Asus, HP и другие компании, остановившие свой бизнес в России, сильно просели в рейтинге. Apple и вовсе выбыла из топ-5.

Новый лидер

На российском рынке мобильных компьютеров произошли кардинальные изменения. Такие выводы сделал CNews на основе данных аналитического центра GS Group. По итогам 2022 г. на первое место по объемам поставок ноутбуков в Россию вырвалась тайваньская компания MSI. Еще год назад она занимала девятую строчку.

Предыдущий лидер, американская компания HP, свалилась на четвертое место. Она ушла из России, громко хлопнув дверью, что в итоге привело к нехватке запчастей для ремонта ее мобильных ПК. Китайская Lenovo, мировой лидер по продажам ПК, тоже поддержала антироссийские санкции, но скатилась не так сильно – со второго места в 2021 г. на третье в 2022 г.

Тайваньская Asus, ушедшая из России в марте 2022 г., переехала с третьей строчки рейтинга по поставкам ноутбуков на пятое, составившая ей компанию Acer – с четвертого на шестое. Apple тоже не удержалась в топ-5 – вместо пятого места у нее седьмое.

Рынок переменчив

Топ-10 вендоров ноутбуков по масштабам поставок в Россию в 2022 г. выглядит так: MSI, Huawei, Lenovo, HP, Asus, Acer, Apple, Honor, Raybook (бренд российской компании ICL), Dell. Годом ранее список был другим: HP, Lenovo, Asus, Acer, Apple, Honor, Dell, Huawei, MSI и российская Irbis.

Как видно, почти все компании, отвернувшиеся от России, скатились в рейтинге. Исключение составляет лишь компания Huawei, за год поднявшаяся с восьмой строчки на вторую. Huawei – это настоящий генератор санкций против России. В частности, она, являясь одним из основных поставщиков базовых станций российским сотовым операторам, в 2022 г. полностью остановила все отгрузки.

Доля MSI на российском рынке ноутбуков в 2022 г. составила 16% против 3% годом ранее. Huawei взлетела с 4% до 13%. Lenovo опустилась с 17% до 12%, HP – c 23% до 11%. Доля Asus сократилась с 16% до 9%, Acer – с 13% до 8%, Apple – с 8% до всего лишь 5%.

Больше – не значит много

В 2022 г. MSI привезла в Россию 556 тыс. ноутбуков против 138 тыс. в 2021 г. Huawei – 428 тыс. вместо 182 тыс. Прирост составил 302% и 135% соответственно.

Рейтинг участников российского рынка ноутбуков по объемам поставок

Производитель Место в рейтинге, 2020 Место в рейтинге, 2021 Место в рейтинге, 2022 MSI 9 9 1 Huawei 6 8 2 Lenovo 1 2 3 HP 2 1 4 ASUS 3 3 5 Acer 4 4 6 Apple 5 5 7 Honor 8 6 8 Raybook (ICL, Россия) 9 Dell 7 7 10 Irbis («Ланит», Россия) 10 10 11 Digma («Мерлион», Россия) 11 11 12 Xiaomi 12 12 13 ThundeRobot 13 13 14 F+ («Марвел-Дистрибуция», Россия) 14 15

Но еще более впечатляющими являются результаты компании Xiaomi, хотя и только с точки зрения цифр. Объемы поставок ее ноутбуков в Россию выросли в 2022 г. на 400% год к году. При этом она находится на 13 месте в рейтинге, так как она импортировала лишь 36 тыс. мобильных ПК. Эта статистика, как сообщили CNews в GS Group, учитывает и результаты «дочки» Xiaomi, компании Redmi – Xiaomi начала поставки ноутбуков под своим основным брендом лишь в конце осени 2022 г.

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Поставки ноутбуков Lenovo по итогам 2022 г. упали на 51%, HP – на 66%, Asus и Acer – на 58% и 59% соответственно. У Apple они сократились на 55%.

В общей сложности в 2022 г. в Россию было ввезено 3,382 млн ноутбуков против 4,806 млн годом ранее. Общее падение поставок составило 29,6%. Наихудшим периодом оказался II квартал 2022 г. когда в страну прибыло 225 тыс. новых мобильных ПК. В I квартале их насчитывалось 1,229 млн. в IV квартале 2022 г. импорт достиг отметки в 1,374 млн шт.

Мнение ритейлеров

По подсчетам экспертов «М.Видео-Эльдорадо», в 2022 г. в Россию было ввезено около 3,1 млн ноутбуков, что приблизительно совпадает с данными GS Group. «В течение года рынок двигался разнонаправлено. В I квартале – большие товарные запасы, интерес на фоне актуальности удаленной/ гибридной работы и учебы, инвестиционная покупательская активность в конце февраля и первой половине марта сменилась снижением спроса во II квартале, однако с середины лета начался восходящий тренд. Так, в III квартале продажи увеличились более чем на четверть ко второму кварталу, а в IV квартале в период распродаж и в преддверии Нового года объем рынка составил около 1 млн штук, что сопоставимо с пиковым январем-мартом», – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».

В компании отметили, что в 2022 г. свою долю значительно увеличили китайские компании. «В прошлом году скорректировался ландшафт брендов, в первую очередь усилились позиции компаний из Китая, как за счет уже ранее присутствующих, так и совсем новых, знакомых россиянам по другим категориям цифровой техники. Более 30% штучных продаж за прошлый год пришлось именно на китайские бренды, только в третьем и четвертом квартале доля китайских производителей на рынке достигала 40-45%», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

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Особый интерес россияне проявили к игровым мобильным ПК. «В 2022 году на российском рынке игровые заняли чуть более 15% от общих продаж ноутбуков, что составляет порядка 500 тыс. штук. В денежном выражении на них пришлось порядка четверти от общего объема продаж», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинке» доля игровых ноутбуков среди всех продаж ноутбуков в 2022 г. составила 16%, что соответствует показателю 2022 г., рассказали CNews в компании. В среднем игровые ноутбуки в «Ситилинке» наиболее часто приобретали в ценовом сегменте от 60 до 70 тыс. руб.