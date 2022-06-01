Apple прекращает поддержку нескольких моделей iPhone, iPad и ТВ-приставки

Стремительно устаревающие

Apple планирует включить ряд гаджетов собственного производства в списки устаревших и винтажных продуктов, пишет Macrumors. По сообщению издания, свое решение калифорнийская компания донесла до персонала фирменных магазинов (Apple Store) и авторизованных сервисных центров посредством служебной записки.

В числе продуктов, которые сменят свой статус в июне 2021 г., планшет iPad Pro первого поколения, смартфоны iPhone 4, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а также телевизионная приставка Apple TV HD. Переход устройств в разряд устаревших (obsolete) или винтажных может усложнить их владельцам ремонт и обслуживание.

В мае 2022 г. CNews писал о том, что Apple полностью прекратила производство легендарных медиаплееров iPod. Продажи iPod Touch седьмого поколения, начавшиеся в 2019 г., продолжатся, пока не истощатся складские запасы.

Как Apple классифицирует устаревающие гаджеты

Apple включает гаджет в список винтажных (vintage) по прошествии пяти лет со старта его продаж. Ранее попадание в этот перечень означало окончательное прекращение поддержки устройства компанией. Однако с недавнего времени официальные магазины и сервисные центры Apple начали принимать такие устройства на ремонт при условии наличия запасных частей, необходимых для ремонта.

Техника, не представленная на первичном рынке в течение семи лет, получает статус устаревшей (obsolete). Обслуживанию и ремонту она не подлежит, исключение предусмотрено для некоторых регионов. Кроме того, аккумуляторы ноутбуков Apple подлежат замене в течение 10 лет с момента прекращения продаж при условии доступности новых батарей для конкретной модели.

iPad Pro и iPhone 6S

Оригинальный iPad Pro был выпущен в ноябре 2015 г. Планшетный компьютер отличался экраном существенно большего размера (12,9 дюйма) по сравнению с предшественниками с дисплеем диагональю 9,7 дюйма. В дополнение к нему «яблочные» выпустили умную клавиатуру Smart Keyboard и беспроводной стилус Apple Pencil, благодаря чему компании удалось ворваться на рынок планшетов-трансформеров вроде Microsoft Surface.

iPad Pro первого поколения также мог похвастаться фирменным процессором (SoC) Apple A9X, 8-мегапиксельной основной камерой, датчиком отпечатков пальцев Touch ID в кнопке «домой» и четырьмя динамиками. В США рекомендуемая розничная цена новинки начиналась с $799 за модель без модуля беспроводной связи LTE с 32-гигабайтным накопителем.

Кроме того, статус «винтажный» будет присвоен смартфонам iPhone 6S и iPhone 6S Plus, которые были представлены одновременно с iPad Pro. Гаджеты работали под управлением нового чипа Apple A9, были оснащены экранами диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно с поддержкой технологии 3D Touch. По сравнению с предыдущими моделями линейки увеличилось разрешение камер: фронтальной – до 5 МП, тыльной – до 12 МП.

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Цена новых мобильников на старте продаж находилась на уровне $199 и $299 соответственно за модель с 16 ГБ памяти.

Apple TV HD

Наконец, последнее из устройств, которые Apple хочет включить в перечень винтажных – цифровая приставка Apple TV HD. Подобное решение, как отмечает Macrumors, выглядит несколько странным, поскольку модель с 32 ГБ памяти по-прежнему находится в продаже. Следовательно, ни в одном из упомянутых выше списков ей пока не место.

Приставка Apple TV

Macrumors предполагает, что во внутренний документ Apple могла закрасться ошибка, и на самом деле переводу в разряд винтажных подлежит модель Apple TV ревизии A (Rev A) третьего поколения. Ее производство было прекращено в октябре 2016 г., а продажи после этого еще некоторое время продолжались, пока не были исчерпаны складские запасы. С учетом прошедшего с тех пор времени именно эта модель могла бы претендовать на включение в соответствующий список.

iPhone 4S

Наконец, согласно распоряжению Apple, в разряд устаревших в конце июня 2022 г. переводится смартфон iPhone 4S.

Представленный в начале октября 2011 г. iPhone 4S визуально мало чем отличался от предшественника – iPhone 4, обладал 3,5-дюймовым экраном, двухъядерным процессором Apple A5, камерой на 8 МП с поддержкой видеосъемки в формате Full HD, поддерживал навигацию ГЛОНАСС (хотя в спецификациях устройства на европейских сайтах этот нюанс не упоминался) и впервые включал голосового помощника Siri.

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Аппарат продавался по цене от $199 за модель с 16 ГБ памяти.