Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google

В магазине App Store небольшое расширение Amplosion для Safari всего за несколько дней стало самым популярным приложением в разделе «Утилиты». Оно автоматически переводит пользователя с ускоренной версии сайта (AMP-версии) на полноразмерную. AMP-сайты нередко нефункциональны, и пользователи готовы платить по 279 руб. (столько Amplosion стоит в России), чтобы забыть об их существовании.

Сверхполезная утилита

Пользователи мобильных устройств Apple голосуют кошельком против ускоренных версии сайтов (AMP-версий). Не желая видеть их на экранах мобильных гаджетов, они готовы покупать платное расширение для Safari, перенаправляющее на полноценные версии сайтов при случайном переходе на их AMP-версии.

Нелюбовь владельцев iPhone и iPad к AMP-сайтам объясняется тем, что такие сайты нередко почти или полностью нефункциональны. Она прослеживается на примере расширения Amplosion от разработчика Кристиана Селига (Christian Selig). В App Store оно стоит $2,99 (217 руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2021 г.), и главное его предназначение – это автоматический переход с AMP-сайтов на полные их версии.

Скриншоты Amplosion из каталога App Store

Селиг загрузил приложение в App Store 20 сентября 2021 г. Спустя сутки авторитетный профильный портал 9to5Mac включил его в список лучших новейших расширений для Safari. Еще через день Amplosion упомянул и известный сайт MacRumors в публикации «Расширения для Safari в iOS 15, которые стоит попробовать».

Упоминание Amplosion в статье на сайте MacRumors

Внимание профильной прессы дало толчок росту популярности Amplosion. Еще через пару дней расширение добралось до первой строчки в App Store в категории «Утилиты» (Utilities).

Для чего нужны AMP-страницы

AMP-страницы (Accelerated Mobile Pages) – это разработка интернет-гиганта Google. Она представляет собой открытую технологию, позволяющую создавать отдельные версии страниц, адаптированные для мобильных устройств. Фактически, это полноценный формат верстки, предназначенный для быстрой загрузки страниц на мобильных устройствах с возможностью показа рекламы, подключения редакционных метрик и других аналитических инструментов.

Так выглядит AMP-версия сайта «Ситилинка» на экране настольного ПК

Google представила технологию AMP в октябре 2015 г., но готовить мир к ней начала в первой половине того же года. Тогда она модифицировала свой поисковик, внедрив в него алгоритм Mobile-friendly. Он позволял владельцам мобильных устройств переходить на адаптированные под гаджеты сайты прямо из поисковой выдачи.

Что не так с AMP-страницами

В настоящее время AMP-версии есть у многих известных сайтов и изданий. Например, их используют CNN и The Washington Post. В России эту технологию применяют, помимо прочих, издание Lenta.com, электронный дискаунтер «Ситилинк» и сайт «Еда», посвященный рецептам. В конце сентября 2017 г. AMP-версия, как сообщал CNews, появилась и у соцсети «Вконтакте».

Несмотря востребованность AMP-технологии у крупных сайтов во многих странах мира, такие ускоренные сайты не всегда корректно работают на мобильных устройствах. В ряде случаев пользователям могут быть недоступны отдельные функции страницы, а иногда теряется доступ ко всему сайту в целом.

То, как, порой, AMP-страницы могут мешать просмотру контента сайта, Кристиан Селиг показал в своем ролике с демонстрацией работы Amplosion.

Как работает расширение Amplosion

Ролик был опубликован на YouTube 23 сентября 2021 г. и на момент публикации материала собрал около 1000 просмотров. Вероятно, YouTube тоже внес свою лепту в рост популярности Amplosion.

Сверхбыстрая популярность

27 сентября 2021 г. взрывной рост спроса на Amplosion заметил и сам Кристиан Селиг, о чем поспешил сообщить в своем Twitter. «Боже мой! Amplosion на первом месте среди утилит! Огромное вам спасибо, у меня никогда не было приложения, добравшегося (пусть и ненадолго) до первого места в своей категории. Люблю вас», – написал Селиг в своем микроблоге.

Пост Селига в его Twitter

На момент публикации материала рейтинг Amplosion в App Store составлял 5 баллов из 5 возможных на основе 645 отзывов, она находилась на втором месте в своей категории в США и на 10 строчке в России.

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В российском сегменте App Store у приложения тоже был максимальный рейтинг, но пока на базе лишь восьми отзывов. Для россиян утилита стоит 279 руб.

Рейтинг Amplosion в России (сверху) и в США

Утилита подходит для использования на iPhone, iPad и iPod Touch с установленной iOS 15.0 (iPad OS 15.0 для планшетов) или более новой.