«М.видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Xiaomi 17

«М.видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Xiaomi 17 — Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Устройства уже доступны для покупки в каналах продаж М.Видео по цене от 84 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Серия Xiaomi 17 получила обновленную систему камер с оптикой Leica, флагманскую мобильную платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненную по 3-нм техпроцессу, а также дисплеи с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Смартфоны работают на базе Xiaomi HyperOS 3, поддерживают Wi-Fi 7, оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и имеют защиту корпуса по стандарту IP68.

Xiaomi 17 оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2656×1220 пикселей. В основе основной камеры — сенсор Light Fusion 950 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения. Также предусмотрены телеобъектив 60 мм и сверхширокоугольная камера 50 МП. Смартфон поддерживает видеосъемку до 8K и 4K с HDR. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6330 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Модель доступна в конфигурациях 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Xiaomi 17 Ultra получил 6,9-дюймовый OLED-дисплей HyperRGB с разрешением 2608×1200 пикселей. В смартфоне используется 1-дюймовый сенсор Light Fusion 1050L с поддержкой технологии LOFIC HDR. Телефотомодуль 200 МП с фокусным диапазоном 75–100 мм расширяет возможности съемки на дальних дистанциях, а сверхширокоугольная камера имеет разрешение 50 МП. Устройство поддерживает запись видео 8K и 4K до 120 кадров в секунду. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 50 Вт. Xiaomi 17 Ultra доступен в версиях 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»

Xiaomi 17: 12 ГБ + 256 ГБ — 84 999 руб.; 16 ГБ + 512 ГБ — 94 999 руб.

В период с 4 по 31 марта 2026 г. действует дополнительная выгода до 5000 руб. в зависимости от модели.

Xiaomi 17 Ultra: 16 ГБ + 512 ГБ — 124 999 руб.; 16 ГБ + 1 ТБ — 134 999 руб.

Покупателям серии Xiaomi 17 также доступна расширенная программа послепродажного обслуживания с увеличенным до 24 месяцев гарантийным сроком и разовой бесплатной заменой или ремонтом экрана в течение первых шести месяцев с даты покупки.