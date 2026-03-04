Разделы

Техника
|

«М.видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Xiaomi 17

«М.видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Xiaomi 17 — Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Устройства уже доступны для покупки в каналах продаж М.Видео по цене от 84 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Серия Xiaomi 17 получила обновленную систему камер с оптикой Leica, флагманскую мобильную платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненную по 3-нм техпроцессу, а также дисплеи с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Смартфоны работают на базе Xiaomi HyperOS 3, поддерживают Wi-Fi 7, оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и имеют защиту корпуса по стандарту IP68.

mvi1.jpg

М.видео

Xiaomi 17 оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2656×1220 пикселей. В основе основной камеры — сенсор Light Fusion 950 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения. Также предусмотрены телеобъектив 60 мм и сверхширокоугольная камера 50 МП. Смартфон поддерживает видеосъемку до 8K и 4K с HDR. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6330 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Модель доступна в конфигурациях 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Xiaomi 17 Ultra получил 6,9-дюймовый OLED-дисплей HyperRGB с разрешением 2608×1200 пикселей. В смартфоне используется 1-дюймовый сенсор Light Fusion 1050L с поддержкой технологии LOFIC HDR. Телефотомодуль 200 МП с фокусным диапазоном 75–100 мм расширяет возможности съемки на дальних дистанциях, а сверхширокоугольная камера имеет разрешение 50 МП. Устройство поддерживает запись видео 8K и 4K до 120 кадров в секунду. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 50 Вт. Xiaomi 17 Ultra доступен в версиях 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»

Xiaomi 17: 12 ГБ + 256 ГБ — 84 999 руб.; 16 ГБ + 512 ГБ — 94 999 руб.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

В период с 4 по 31 марта 2026 г. действует дополнительная выгода до 5000 руб. в зависимости от модели.

Xiaomi 17 Ultra: 16 ГБ + 512 ГБ — 124 999 руб.; 16 ГБ + 1 ТБ — 134 999 руб.

Покупателям серии Xiaomi 17 также доступна расширенная программа послепродажного обслуживания с увеличенным до 24 месяцев гарантийным сроком и разовой бесплатной заменой или ремонтом экрана в течение первых шести месяцев с даты покупки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

НПЦ «Элвис» заплатит миллионы нефтянке за срыв сроков поставки систем подавления БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240