Уникальный iPhone раздают почти даром. Он продается по цене Xiaomi, но все равно не берут. Опрос

Магазины всего мира активно снижают цены на iPhone Air – самый тонкий смартфон Apple и, похоже, самый неудачный за последние 19 лет. Этот мобильник никто не покупает – у него слабая батарея, всего одна камера, нет поддержки SIM-карт, и это лишь часть его объективных недостатков. Его производство почти остановлено, а ритейлеры вынуждены продавать его по цене множества смартфонов на Android, включая китайские Redmi.

Пожалуйста, купите iPhone

Компания Apple поставила ритейлеров всего мира в очень неудобное положение. Как пишет Forbes, они вынуждены экстремально снижать цены на смартфон iPhone Air – тот самый, который должен был стать хитом продаж, но вместо этого стал одним из главных провалов Apple за последние два десятилетия.

Смартфон iPhone Air вышел в сентябре 2025 г. и, вопреки всем расчетам маркетологов Apple, почти сразу оказался никому не нужен. Он провалился в продаже спустя всего пару недель после релиза, а еще через несколько недель Apple почти до нуля сократила объемы его производства.

Однако дистрибьюторы успели закупить крупные партии этих смартфонов, которые затем направились ритейлерам, где и зависли мертвым грузом. Теперь по всему миру цены на iPhone Air стремительно падают.

Выгодная покупка

На старте продаж iPhone Air стоил $999 (75,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 января 2025 г.) за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Но покупатель на него не нашелся, и теперь, к примеру, в Великобритании его продают со скидкой в пределах $205 (15,5 тыс. руб.).

Apple Так выглядит самый провальный смартфон Apple

В Австралии сложилась аналогичная ситуация – в ряде местных сетей iPhone Air продается со скидкой в $210 (15,9 тыс. руб.). Но рекорд пока принадлежит китайской площадке JD, которая несколько лет назад пыталась выйти на российский рынок. Продавая iPhone Air за $1115 в базовой конфигурации на старте продаж, теперь же JD реализует его по цене $731.

По текущему курсу это около 55 тыс. руб. За такие деньги продаются многие смартфоны Xiaomi.

Например, на момент выхода материала в российской сети DNS продавался Xiaomi 14T Pro образца сентября 2024 г. Он на год старше iPhone Air, но за него просят 52 тыс. руб. за версию с 256 ГБ встроенной памяти.

Искать причины в зеркале

Forbes пишет, что именно низкие продажи вынуждают ритейлеров продавать iPhone Air с огромным по современным меркам дисконтом – 25% и более. А следствием плохих продаж является то, что Apple попыталась подсунуть потребителям морально устаревший смартфон под видом «самого тонкого iPhone за всю историю», как она называет iPhone Air на своем официальном сайте.

Даже в более старых Android-смартфонах опций больше. чем в iPhone Air

iPhone Air соткан из компромиссов. Обладая действительно тонким корпусом толщиной 5,6 мм, он действительно является самым тонким среди всех смартфонов Apple. Но при этом у него очень слабая батарея – всего-навсего 3149 мАч. Это даже меньше, чем у основных конкурентов: у Samsung S25 Edge – 3900 мАч, у Tecno Spark Slim – и вовсе 5160 мАч.

Смартфон не поддерживает физические SIM-карты, только eSIM, что не нравится очень многим потребителям. Наконец, все iPhone славятся своими камерами, но только не iPhone Air – у него она всего лишь одна, и шедевры фотографии, судя по отзывам пользователей, снять на нее не получается.

Подставить весь мир

Многие производители Android-смартфонов намеревались выпустить собственную альтернативу iPhone Air, чтобы первыми захватить новый рынок сверхтонких смартфонов. Tecno, Samsung и Huawei действительно создали такие мобильники, и у всех получилось лучше, чем у Apple, однако другие компании быстро свернули свои проекты.

Провал Apple показал им, что мир не заинтересован в тонких и не очень функциональных смартфонах. Таким образом, Apple убила целый рынок на этапе его формирования.



