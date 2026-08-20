На российском рынке представлены новые носимые устройства в рамках экосистемы Xiaomi

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi продолжает расширять экосистему Xiaomi, и представляет сразу четыре новинки носимых устройств: Xiaomi Smart Band 11 Active, Redmi Watch 6 Active, Redmi Watch 6 Lite и Redmi Headphones NEO в новом цвете. Вместе устройства формируют бесшовный и интуитивно понятный повседневный опыт, органично подстраиваясь под любой темп и стиль жизни. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Xiaomi Smart Band 11 Active: Большой экран и актуальный дизайн для активного образа жизни

Xiaomi Smart Band 11 Active создан для активного образа жизни и повседневного использования: браслет помогает отслеживать физическую активность, контролировать основные показатели здоровья. Устройство оснащено большим 1,47-дюймовым TFT-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и разрешением 172 × 320 пикселей, благодаря чему анимации остаются плавными, а изображение - четким. Компактный корпус размером 43,5 × 25,8 × 10,2 мм удобно сидит на запястье, а вес устройства вместе с ремешком составляет всего 18 г, что обеспечивает комфорт при ношении в течение всего дня.

Дизайн Xiaomi Smart Band 11 Active сочетает практичность и актуальные визуальные решения. Дисплей со скругленными краями и эффектом 2.5D, а также матовое покрытие корпуса подчеркивают изысканный внешний вид устройства. Текстурированный ремешок с линейным узором дополняет современный энергичный стиль браслета. Ремешок изготовлен из TPU и рассчитан на обхват запястья от 135 до 215 мм.

Xiaomi Smart Band 11 Active поддерживает более 50 спортивных режимов, позволяя отслеживать различные виды тренировок и анализировать физическую активность. Встроенные акселерометр и оптический датчик позволяют измерять пульс и уровень насыщения крови кислородом. Браслет также поддерживает круглосуточный мониторинг показателей здоровья, включая пульс, сатурацию, уровень стресса и качество сна, а также предоставляет данные о женских циклах (данный продукт и его функции не предназначены для медицинских целей и не предназначены для прогнозирования, диагностики, лечения или предотвращения любых заболеваний, характеристики датчиков и спортивные функции могут зависеть от выбранного режима и настроек устройства).

Защита от воды и пыли по стандарту 5 ATM позволяет использовать браслет во время повседневных занятий и даже водных тренировок. Данные получены во внутренних лабораториях Xiaomi. Этот продукт не является профессиональной водонепроницаемым устройством и предлагает только базовую защиту от брызг и пыли. Эффективность защиты от брызг и пыли может снижаться со временем из-за износа. Не заряжайте устройство под водой или во влажной среде. Повреждение устройства водой не покрывается гарантией. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth® 5.3, обеспечивая стабильное взаимодействие с совместимыми мобильными устройствами.

За автономность Xiaomi Smart Band 11 Active отвечает аккумулятор емкостью 300 мАч. Браслет работает до 21 дня без подзарядки в зависимости от сценария использования - при нормальной нагрузке время автономной работы составляет до 8 дней. Данные о времени автономной работы основаны на облегченном режиме, протестированы во внутренних лабораториях Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться. В комплект входят сам браслет, ремешок, зарядный кабель и инструкция.

Xiaomi Smart Band 11 Active доступен в трех цветах: сером, черном и розовом. Благодаря лаконичному дизайну и сменному ремешку браслет легко сочетать с повседневной, спортивной и деловой одеждой.

Redmi Watch 6 Active: Тонкий корпус и обновленный дизайн с быстросъемными ремешками

Redmi Watch 6 Active получил переработанный современный дизайн, который делает устройство более компактным и удобным для повседневного использования. Толщина корпуса составляет всего 9,9 мм, при этом длина и ширина часов были уменьшены, а рамки вокруг дисплея стали еще тоньше. Быстросъемные ремешки позволяют легко менять внешний вид устройства в зависимости от стиля или ситуации.

Часы оснащены прямоугольным 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 450 пикселей. Пиковая яркость до 1200 нит обеспечивает четкое изображение даже при ярком освещении. Пиковая яркость относится к наибольшей яркости, которая подсвечивается только в определенной области экрана. Яркость HBM относится к максимальной яркости при подсветке всего экрана. Поддержка режима Always-On Display позволяет отображать основную информацию на экране без необходимости постоянно активировать дисплей вручную.

Redmi Watch 6 Active поддерживает Bluetooth® 5.3 и функцию Bluetooth-звонков, благодаря чему пользователь может отвечать на вызовы непосредственно с часов. Устройство также отслеживает основные показатели здоровья в течение дня, в том числе частоту сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом (SpO₂) и уровень стресса. За измерения отвечают встроенные акселерометр и оптический датчик сердечного ритма, а обновленная операционная система делает использование часов еще более удобным.

Аккумулятор емкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней работы в легком режиме использования и до 12 дней при нормальном использовании. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 позволяет использовать часы во время практически любых повседневных активностей. Корпус изготовлен из PC-полимера, а ремешок - из TPU. Redmi Watch 6 Active доступны в черном, серебристом и оранжевом цветах. В комплект входят сами часы, ремешок, зарядный кабель и инструкция.

Redmi Watch 6 Lite: Продвинутая функциональность в обновленном дизайне

Redmi Watch 6 Lite получили переработанный современный дизайн, сочетающий в себе спортивный стиль и функциональность. Толщина корпуса составляет 9,9 мм, а узкие рамки шириной всего 2,8 мм позволяют максимально эффективно использовать лицевую панель. Часы оснащены быстросъемными ремешками из TPU, которые можно легко заменить в зависимости от образа.

Устройство оборудовано большим прямоугольным 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410 × 502 пикселя. Пиковая яркость до 1500 нит обеспечивает высокую четкость изображения даже при ярком освещении, а поддержка Always-On Display позволяет видеть основную информацию на экране без необходимости постоянного включения устройства. Встроенный датчик внешнего освещения помогает автоматически адаптировать яркость дисплея к внешней среде.

Redmi Watch 6 Lite поддерживают более 150 спортивных режимов, включая профессиональный режим плавания. Мультисистемный GPS позволяет точнее отслеживать маршрут и основные показатели тренировок, а 9-осевой датчик движения помогает фиксировать активность пользователя. Дополнительные возможности для тренировок обеспечивают встроенные акселерометр, гироскоп и электронный компас.

Часы поддерживают Bluetooth® 5.3 и Bluetooth-звонки, благодаря чему пользователь может принимать вызовы непосредственно с устройства. В течение дня Redmi Watch 6 Lite отслеживают частоту сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом (SpO₂) и уровень стресса. Визуально обновленная операционная система делает управление функциями часов более удобным и наглядным.

Аккумулятор емкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней работы в легком режиме и до 12 дней при нормальном использовании. Данные о времени автономной работы основаны на сценарии обычного использования, протестированы во внутренних лабораториях Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться. Условия тестирования для сценария обычного использования: при полностью заряженных часах, включенном режиме экономии заряда, использовании заводских настроек по умолчанию и циферблата Sunspots, с высокоточным мониторингом сна и уведомлениями о сообщениях, получении 100 сообщений в день, оповещений о входящих вызовах, будильника; поднятии запястья 300 раз в день для активации экрана и запуске приложения для синхронизации данных один раз в день; 30 минутах Bluetooth-звонков в неделю; 30 минутах локального воспроизведения музыки на подключенные наушники в неделю; и 90 минутах записи тренировок в неделю (с включенной GNSS). Защита от воды и пыли по стандарту 5 ATM позволяет использовать часы во время повседневных активностей и тренировок, связанных с контактом с водой.2 REDMI Watch 6 Lite доступны в черном и сером цветах. В комплект входят часы, ремешок, зарядный кабель и инструкция.

Redmi Headphones NEO: глубокий звук, тишина и комфорт

Redmi Headphones NEO созданы для тех, кто ценит насыщенное звучание, комфортную посадку и возможность сосредоточиться на любимой музыке в любой обстановке. Модель представлена в черном и белом цветах, а теперь доступна и в новом голубом оттенке. Она сочетает продуманную конструкцию, современные аудиотехнологии и длительное время автономной работы.

За мощный и качественный звук отвечает 40-мм динамический драйвер с диафрагмой с титановым покрытием. Он обеспечивает глубокие басы, чистое и объемное звучание. Наушники поддерживают сертификацию Hi-Res Audio, поэтому при подключении через кабель или USB наушники позволяют услышать больше деталей в любимых композициях. Данные получены во внутренних лабораториях Xiaomi.

Для персональной настройки звука в приложении Xiaomi Earbuds предусмотрен эквалайзер. Пользователь может регулировать параметры звука в соответствии со своими предпочтениями, а обновления прошивки помогают поддерживать актуальность всех функций наушников.

Активное шумоподавление глубиной до 42 дБ с тремя режимами позволяет выбрать оптимальный уровень тишины в зависимости от окружающей обстановки. Адаптивная настройка помогает наушникам автоматически подстраиваться под внешние условия, чтобы музыка и подкасты оставались комфортными для прослушивания и в дороге, и в офисе, и дома. Шумоподавление окружающей обстановки до 45 дБ относится к оптимальным условиям использования. Данные протестированы во внутренних лабораториях Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от использования.

Три микрофона и алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков, помогая отсеивать окружающие шумы и подавлять шум ветра на скорости до 5 м/с. Благодаря этому собеседник сможет лучше слышать пользователя даже в шумной обстановке. Данные тестирования шумоподавления ветра предоставлены Национальным институтом метрологии Китая. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от использования.

Redmi Headphones NEO обеспечивают до 72 часов автономной работы без использования активного шумоподавления, этот интервал может быть еще увеличен за счет аккумулятора смартфона, при подключении к нему наушников по проводу Type-C/Type-С (не входит в комплект поставки). Быстрая зарядка позволяет получить до 5 часов прослушивания всего за 10 минут. Данные о времени автономной работы получены во внутренних лабораториях Xiaomi и были измерены при 40% громкости в режиме Bluetooth при выключенной подсветке. Фактическое время автономной работы и время ожидания могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как громкость, источник звука, звуковые эффекты, окружающие помехи, включенные функции/режимы и привычки использования. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактическое использование.

Цена и доступность

Xiaomi Smart Band 11 Active будет доступен в трех цветовых вариантах: черный, серый и розовый, по рекомендованной розничной цене от 2,89 тыс. руб. Redmi Watch 6 Active будут доступны в трех цветовых вариантах: черный, серебристый и оранжевый, по рекомендованной розничной цене от 3,89 тыс. руб. Redmi Watch 6 Lite будут доступны в двух цветовых вариантах: черный и серебристый, по рекомендованной розничной цене от 6,49 тыс. руб. Redmi Headphones NEO будут доступны в трех цветовых вариантах: черный, белый и голубой, по рекомендованной розничной цене от 5,69 тыс. руб.