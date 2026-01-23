Разделы

Аналитики назвали самые популярные смартфоны у петербуржцев в 2025 году

МТС проанализировала спрос на смартфоны в 2025 г. в собственной розничной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В северо-западных регионах больше всего отдавали предпочтения гаджетам Xiaomi и Apple — лидерам по продажам в штуках и деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти четверть продаж в штуках в Петербурге приходится на телефоны Xiaomi (23,3%). Самой популярной моделью стал Xiaomi Redmi A5. В тройку лидеров еще вошли Samsung (19,6%) и Huawei (14%). При этом основная доля выручки на северо-западном рынке формируется за счет смартфонов Apple (42,5% в деньгах). Охотнее всего петербуржцы приобретали iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. За ним следуют бренды Samsung и Xiaomi — 25,6% и 9,2% продаж в денежном выражении.

Тренд в Петербурге и Ленобласти соответствует общероссийскому. Эксперты МТС, изучив отечественный рынок смартфонов, отмечают, что именно бренд Xiaomi сохранил лидерство по числу проданных гаджетов. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указывает на укрепление позиций в среднем (20-40 тыс. руб.) и высоком (от 60 тыс. руб.) ценовых сегментах. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счет высокой средней стоимости устройств.

По итогам 2025 г. в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд руб. Средняя стоимость смартфона составила 24,3 тыс. руб. Параллельно в прошлом году у россиян рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. рублей, доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей остался самым большим и составил более трети всех продаж по стране.

