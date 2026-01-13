Разделы

Аналитика МТС: Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в России брендами смартфонов в 2025 году

МТС проанализировала российский рынок смартфонов по итогам 2025 г. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на российском рынке. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указывает на укрепление позиций в среднем (20-40 тыс. руб.) и высоком (от 60 тыс. руб.) ценовых сегментах. Смартфоны брендов Tecno и Realme продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счет высокой средней стоимости устройств.

По итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд руб. Средняя стоимость смартфона по итогам года составила 24,3 тыс. руб.

Впервые в число самых продаваемых моделей на российском рынке вошел смартфон бренда Realme, что свидетельствует о росте конкуренции в массовом сегменте. Самым востребованным смартфоном в России по итогам 2025 г. стал Realme Note 60X, на который пришлось 2,4% всех продаж в штуках. Далее следуют Xiaomi 14C (2,2%) и Xiaomi A3X (1,8%). При этом по выручке традиционно лидируют смартфоны от бренда Apple.

Одним из заметных изменений 2025 г. стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля выросла почти на 2 п.п. и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.

Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж.

