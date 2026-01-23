Разделы

Каждый пятый купленный смартфон в Томской области был марки Xiaomi

Цифровая экосистема МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Томской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, а больше всего денег томичи потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов – каждый пятый купленный гаджет в Томской области этой марки. Второе место Huawei (17,5%), третье – у корейского бренда Samsung (16,5%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Infinix (10,5%), что подтверждает спрос на недорогие гаджеты. Несмотря на то, что китайский смартфоны покупали чаще, основной доход принесли продажи американских смартфонов Apple – на них пришлось 33,8% продаж в денежном выражении.

Самым популярным смартфоном в Томской области в 2025 г. стал Xiaomi Redmi A5 3 – его выбрал каждый десятый покупатель. Далее следуют Huawei Nova Y72S 8 (6,5%) и Infinix Smart 10 (4%).

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.

