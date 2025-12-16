Разделы

Теперь в «Умном доме» Sber доступно управление бытовой техникой Xiaomi

Компания SberDevices, разработчик решений «Умного дома» Sber, объявила об интеграции устройств Xiaomi с платформой «Умного дома» Sber. Теперь пользователи смогут управлять бытовой техникой Xiaomi через устройства Sber – интеллектуальные колонки, телевизоры и медиацентры. К новым способам управления добавились также мобильная и веб-версия приложения «Салют». Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Интеграция направлена на повышение функциональности «Умного дома» Sber и удовлетворение одной из ключевых потребностей пользователей – создание единой системы управления всей домашней техникой. Решение затрагивает популярные категории устройств Xiaomi: пылесосы, увлажнители и очистители воздуха, обогреватели, чайники, лампы, светодиодные ленты и розетки.

sber1.jpg

SberDevices

Теперь пользователи могут добавлять технику Xiaomi в сценарии автоматизации вместе с устройствами других производителей, совместимыми с системой «Умного дома» Sber. Процесс подключения устройств и создание сценариев осуществляются за несколько шагов в мобильном приложении «Салют» или в его веб-версии. После этого бытовая техника Xiaomi начнет работать вместе с умными устройствами других брендов и ею можно будет управлять при помощи голосовых команд. Например, умный дом сможет заблаговременно готовить жилое пространство: проводить уборку, адаптировать температуру и влажность и др. Все действия с техникой Xiaomi – от управления до добавления в сценарии умного дома – можно совершать голосом при помощи интеллектуальных колонок Sber, телевизоров и медиацентров или использовать приложение.

Таким образом, интеграция позволяет экономить время и силы и еще больше повышает эффективность Умного дома Sber, на практике развивая один из его главных принципов – комфорт как основная ценность.

Список устройств Xiaomi, совместимых с «Умным домом» Sber, со временем будет дополняться.

