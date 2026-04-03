Сказка кончилась. Любимая россиянами «дочка» Xiaomi крушит свои устои и задирает цены на дешевые смартфоны

Redmi, дочерний и очень популярный в России бренд Xiaomi, решил поднять цены на свои смартфоны. Пока это коснется лишь некоторых устройств, но нет абсолютно никакой гарантии, что Redmi не решит переписать цены на весь модельный ряд.

Redmi уже не та

Китайская компания Redmi, производитель недорогих смартфонов, меняет подход к бизнесу. Дешевых Android-мобильников, на которых она долгие годы строила всю свою бизнес модель, у нее будет меньше – она решила поднять цены сразу на несколько моделей. В числе первых подорожает смартфон Redmi K90 Pro Max – как пишет портал NokiaMob, его цена вырастет на 200 юаней или примерно на 2330 руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2026 г. Новая стоимость вступит в силу 11 апреля 2026 г.

Также Redmi решила отменить скидки на некоторые свои телефоны. «Под нож» пошли программы дисконта на смартфоны Turbo 5 и Turbo 5 Max. Все три телефона к моменту выхода материала продавались на российских маркетплейсах с доставкой из Китая, судя по дате прибытия в пункт выдачи. Так, на Ozon за китайскую (не глобальную) версию Redmi Turbo 5 Max просят 27,2 тыс. руб. с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ROM и доставкой примерно через две недели после оформления заказа.

Интеллект искусственный, вред настоящий

Оправдывая повышение цен, Redmi ссылается на резкий и продолжающийся рост стоимости ключевых компонентов, в первую очередь микросхем памяти. Это действительно так – память дорожает, притом как флеш-модули, так и ОЗУ. Последняя, впрочем, начала постепенно терять в цене, но пока это не общемировой тренд.

Смартфоны Redmi теряют свою главную «фишку»

Связано происходящее с искусственным интеллектом – эта отрасль нуждается в большом количестве «железа», особенно памяти, процессоров, SSD и видеоускорителей. Поставщики чипов памяти разглядели в этом золотую жилу и теперь снабжают своей продукцией только ИИ-сферу, не обращая внимание на потребительский сегмент.

Дефицит микросхем памяти в потребсегменте приводит к их удорожанию, что увеличивает затраты производителей техники. А те, не желая терять прибыль, перекладывают рост своих расходов на конечных покупателей.

Но покупатели тоже не готовы раскошеливаться только потому, что ИИ-отрасль скупила всю память. Как сообщал CNews, в 2026 г. ожидается масштабное падение спроса на смартфоны на фоне их подорожания.

Надеемся, вы поймете

Менеджер по продуктам Xiaomi Вэй Сици (Wei Siqi), комментируя ситуацию с ростом цен на смартфоны Redmi, подчеркнул, что компания старается свести к минимуму влияние удорожания памяти, и попросил покупателей отнестись с пониманием к предстоящим изменениям. Никаких прогнозов относительно того, как дальше Redmi будет менять цены на свои устройства, он не предоставил.

Дорожающие смартфоны Redmi доступны в России

Тем временем, внутренние и отраслевые прогнозы предполагают, что дальнейшее повышение цен может коснуться и других смартфонов Redmi и Xiaomi. Как пишет NokiaMob, компании могут масштабно переписать цены к концу 2026 г.

Ушла эпоха

Компания Redmi сделала себе имя именно на недорогих Android-смартфонах. В отдельное предприятие она превратилась в январе 2019 г., а до этого название Redmi носила отдельная серия смартфонов Xiaomi. Она берет свое начало в 2013 г.

До выделения Redmi в отдельную структуру своего бизнеса Xiaomi успела выпустить сразу несколько смартфонов под этим названием, ставших культовыми. Это вышедший в ноябре 2015 г. Redmi Note 3, а также модель Note 4x (январь 2017 г.) с процессором Qualcomm Snapdragon 625. Смартфон Redmi Note 4 (август 2016 г.), напротив, оказался неудачным из-за чрезмерно греющегося процессора MediaTek Helio X20.

С тех пор к Redmi у пользователей сложилось отношение как к компании, выпускающей качественные, довольно мощные и недорогие смартфоны. Она годами поддерживала этот имидж, за счет чего ее мобильники пользовались большой популярностью во многих странах мира, в том числе и в России. К концу 2025 г. Redmi занимала 18% российского рынка смартфонов (статистика «М.Видео»).

Но все поломалось в начале 2026 г. с релизом в России линейки Redmi Note 15. Если название Redmi Note раньше всегда означало недорогое, но при этом вполне достойное мобильное устройство, то теперь стоимость старшей модели в серии Redmi Note 15 переваливает за 40 тыс. руб.

Как сообщал CNews, россияне в целом стали намного реже покупать новые смартфоны. В 2025 г. из-за роста цен и других факторов их продажи обвалились на 25% год к году.