Каждый четвертый купленный смартфон в Омской области был марки Xiaomi

МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Омской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, при этом больше всего денег омичи потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов – каждый четвертый купленный гаджет в Омской области был именно этого бренда. Второе место Huawei (17,1%), третье – у корейского бренда Samsung (14,8%). В пятерку самых востребованных брендов впервые вошел Infinix (9,3%), что подтверждает спрос на недорогие гаджеты. Несмотря на то, что китайские смартфоны покупали чаще, основной доход принесли продажи американских смартфонов Apple – на них пришлось 34,1% продаж в денежном выражении.

Самым популярным смартфоном в Омской области в 2025 г. стал Huawei Nova Y72S 8 (8,2%), на втором месте Xiaomi Redmi A5 3 – его выбрал каждый десятый покупатель. Далее следуют и Xiaomi Redmi 14С (3,9%).

Одним из заметных изменений 2025 г. стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж.