В Якутии смартфоны Xiaomi обогнали Samsung и Apple в 2025 году

МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Республики Саха (Якутия) по итогам 2025 г. В топ-3 вошли Xiaomi, Samsung и Apple. При этом, больше всего денег якутяне потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi обошел все остальные по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Якутии этой марки (22,4%). Второе место у корейского бренда Samsung (22%), который уступил лидеру всего 0,4 процентных пункта. «Бронза» у Apple (9,9%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Infinix (9,4%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов. При этом американская марка Apple лидирует в Республике в денежном выражении – на «яблочные» смартфоны пришлось 35,9% продаж.

Самым популярным смартфоном в Якутии в 2025 г. стал Xiaomi Redmi A5 3 (5,2%). Далее следуют Infinix Smart 10 3 (2,8%) и Xiaomi Redmi A5 4 (2,6%).

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20-40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.