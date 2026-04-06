Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi

В России все активнее переходят на самые дешевые смартфоны в линейках популярных в стране китайских брендов. В топе продаж телефоны Redmi и Realme стоимостью меньше 8 тыс. руб. Почти весь рейтинг, за одним исключением состоит из аппаратов, которые стоят до 20 тыс. руб., и в нем нет ни единого Apple iPhone, даже очень старого.

Если не видно разницы, зачем платить больше

В России взлетела популярность самых дешевых смартфонов китайских брендов. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) самыми востребованными, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб.

На первом месте в рейтинге находится Realme Note 60X с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В такой комплектации в сети DNS этот смартфон к моменту выпуска материала стоил 7000 руб., и это еще с учетом подорожания из-за оперативной памяти – 27 октября 2025 г. за него просили 5100 руб.

Самый продаваемый в России смартфон сейчас выглядит так

Второе место – у смартфона Xiaomi Redmi A5 с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. Цена на момент выхода материала – 7600 руб., 27 октября 2025 г. – 7150 руб. В сентябре 2025 г. сотрудник CNews приобрел такой смартфон в DNS за 6000 руб.

Нельзя исключать, что популярность недорогих Android-смартфонов в России может быть продиктована тем, что россияне покупают их в качестве второго телефона для установки на них различных опасных приложений, которые они не хотят ставить на свои основные устройства.

Экономия или прагматизм

Самыми популярными моделями смартфонов в количественном выражении в России по итогам I квартала 2026 г. стали: Realme Note 60X (64/3 ГБ), Redmi A5 (64/3 ГБ), Redmi A5 (128/4 ГБ), Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ), Redmi 15 (256/8 ГБ), Redmi 15C (256/8 ГБ), Samsung Galaxy A17 (256/8 ГБ), Realme Note 60X (128/4 ГБ), Redmi A3 Pro (128/4 ГБ), Realme C75 (256/8 ГБ).

Почти все телефоны из этого списка стоят дешевле 20 тыс. руб., цена первых двух не доходит и до 8 тыс. руб., даже с учетом подорожания. Единственное исключение здесь составляет смартфон Samsung Galaxy A56, который на момент выпуска материала в комплектации с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM оценивался в «Ситилинке» в 28 тыс. руб.

Стоит обратить внимание, что в списке нет ни одного iPhone, а смартфонов Xiaomi Redmi Note, которые не нужно путать с Realme Note. Некогда именно Redmi Note олицетворяли собой недорогие, качественные и функциональные смартфоны.

Xiaomi Недорогой Redmi A5 пользуется огромной популярностью у россиян

Почему их нет в рейтинге самых популярных по объемам продаж в России, в «М.Видео» не уточняют. Не исключено, что это связано с ценой – современные Redmi Note подорожали настолько, что некоторые из них стоят дороже 40 тыс. руб.

Как сообщил CNews глава департамента «Телеком и гаджеты» ритейлера «М.Видео» Никита Толпыгин, «рынок смартфонов в I квартале 2026 г. продолжает находиться под влиянием сдержанного потребительского спроса». «Мы видим, что покупатели стали реже обновлять устройства, при этом более внимательно подходят к выбору и чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик», – добавил он.

Где же все iPhone

Смартфоны Apple iPhone тоже есть в рейтинге самых популярных в России по итогам первой четверти 2026 г., но только если рассматривать рынок в деньгах. Более того, почти все места в перечне заняты именно смартфонами Apple – только два из них забрала себе Samsung.

В денежном выражении лидерами продаж стали: iPhone 17 Pro Max (256 ГБ), iPhone 17 Pro (256 ГБ), iPhone 17 (256 ГБ), iPhone 17 Pro Max (512 ГБ), Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ), iPhone 15 (128 ГБ), Samsung Galaxy S25 Ultra (256/12 ГБ), iPhone 16 (256 ГБ), iPhone 16 (128 ГБ), iPhone 16 Pro Max (256 ГБ).

Из этого списка можно увидеть, что россияне охотно покупают пока самый новый и топовый iPhone 17 Pro Max, пусть и и в самой базовой комплектации, но при этом их не очень интересует вышедший в марте 2026 г. новейший флагман Samsung galaxy S26 Ultra. Вместо него они отдают предпочтение прошлогоднему S25 Ultra.

Также обратим внимание на присутствие в этом рейтинге Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ). В этой же конфигурации эта модель присутствует и списке самых продаваемых смартфонов по объемам продаж.

Зачем покупать, если можно не покупать

Если рассматривать рынок смартфонов в России в целом, то по итогам I квартала 2026 г. он заметно сократился. Продажи упали на 6% год к году в натуральном выражении и на 5% в деньгах.

По данным «М.Видео», в I квартале 2026 г. россияне приобрели 5,6 млн смартфонов на сумму 144 млрд руб. Средняя цена устройства составила 25,7 тыс. руб., увеличившись на 1% год к году.

Снижение продаж в натуральном выражении связано с сохранением сдержанного потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и удлинением цикла обновления устройств, считают аналитики «М.Видео». По их мнению, покупатели все чаще выбирают замену смартфона по мере необходимости, а не в рамках регулярного обновления.

«Одновременно сохраняется устойчивый спрос на премиальные модели, прежде всего на устройства Apple и флагманские смартфоны Samsung, – сказал CNews Никита Толпыгин. – Это позволяет рынку в денежном выражении оставаться более стабильным, несмотря на снижение продаж в количественном выражении».