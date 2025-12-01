Разделы

«Авито Услуги»: Toshiba, Samsung, Xiaomi – какие телевизоры чаще ремонтируют перед праздниками

В преддверии праздников россияне начали заметно чаще ремонтировать свои телевизоры, чтобы техника не подвела ни в новогоднюю ночь, ни во время продолжительных каникул. По данным «Авито Услуг», в ноябре 2025 г. спрос на обслуживание ТВ вырос на 21%, а на настройку ТВ-приставок — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Жители страны начали активнее сдавать в ремонт технику японских брендов. Так, в ноябре 2025 г. интерес к обслуживанию телевизоров Toshiba вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а Sony — на 22%.

Южнокорейские ТВ, произведенные компаниями Samsung и LG, попадали к мастерам на 68% и 62% чаще соответственно.

В лидерах по динамике спроса также оказались китайские телевизоры. Интерес к ремонту техники Xiaomi увеличился на 44%, TCL — на 29%, Haier — на 13%.

Цифровизация

Кроме того, в рейтинг попал и голландский производитель Philips: телевизоры от этого бренда нуждались в обслуживании на 4% чаще по сравнению с ноябрем 2024 г.

Данная статистика демонстрирует, что россияне стремятся продлить срок службы техники и избежать непредвиденных поломок во время каникул, когда телевизор становится одним из главных источников развлечений и отдыха. ТВ играет важную роль в создании уютной атмосферы и помогает комфортно провести длинные зимние выходные.

