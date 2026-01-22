Разделы

Нижегородцы чаще всего покупают смартфоны брендов Xiaomi и Samsung

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Нижегородской области продажи смартфонов в собственной розничной сети по итогам 2025 г. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 22% и 17% соответственно от общего объема продаж. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi стал лидером по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах. В числе самых покупаемых гаджетов в Нижегородской области также лидируют бренды Huawei и Realme.

Одним из заметных изменений 2025 г. стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Каждый пятый проданный в регионе смартфон относится к среднему сегменту. Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж. Несмотря на это, основная доля выручки в регионе формируется за счет смартфонов Apple (около 32% в деньгах). В линейке Apple чаще всего покупали iPhone 16 Pro Max 256 ГБ.

«Рост интереса нижегородцев к среднему сегменту смартфонов — от 20 до 40 тысяч руб. — отражает желание жителей региона получать современные технологии без переплаты. При этом премиальные iPhone остаются драйвером выручки, показывая, что нижегородцы ценят надежность и статус. Мы видим, как растет конкуренция брендов вроде Huawei и Realme — это здоровый тренд, расширяющий выбор. В МТС продолжаем помогать клиентам находить идеальный смартфон под их задачи, предлагая выгодные тарифы, trade-in и сервисы вроде "Безопасного звонка" для защиты от мошенников», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

