diHouse представляет новые наушники Sudio

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») начинает поставки на российский рынок новых моделей беспроводных наушников B1, N2 и N2 Pro шведского бренда Sudio. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Наушники Sudio B1 пригодны для любой ситуации: в дороге, на работе, при занятиях фитнесом и в домашней обстановке. Благодаря использованию технологии передачи звука непосредственно через кость, ухо остается свободным, что позволяет владельцу слушать саундтреки и иметь возможность реагировать на окружающее. Sudio B1 выполнены в минималистичном дизайне и доступны в двух цветах – черный и белый. Весят наушники 33 грамма и работают до шести часов на одном заряде.

Беспроводные наушники открытого типа Sudio N2 являются самыми маленькими наушниками от Sudio на сегодняшний день, их вес составляет 48 граммов вместе с зарядным футляром и работают они до шести часов на одном заряде. diHouse предлагает наушники N2 в трех разных цветах – черный, розовый и фиолетовый.

Наушники-вкладыши Sudio N2 Pro оснащены функцией активного шумоподавления, позволяя фокусироваться на музыке или звонках. Перфорированные ушные вкладыши делают использование наушников более гигиеничным и эффективнее отсекают лишние шумы. Новинка доступна в четырех цветах: черный, голубой, бежевый и белый.

Вес N2 Pro вместе с зарядным футляром составляет 46,3 грамма, время работы на одном заряде – до шести часов. В отличие от модели N2, которая заряжается только через USB разъем, Sudio N2 Pro поддерживает и беспроводную зарядку.

Фото: diHouse Sudio N2 Pro

Все новинки обладают защитой по стандарту IPX4, то есть им не страшны брызги и можно пользоваться наушниками во время дождя. Также они все совместимы с устройствами на базе Android, iOS, Mac OS, Windows и Linux.

Sudio B1, N2 и N2 Pro подключаются к смартфону, и после синхронизации ими можно управлять с помощью приложения Sudio Personal Sound, позволяющего, среди прочего, создавать персональную настройку звука.

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Ольга Полоновская, руководитель направления аксессуары, diHouse: «Новые наушники Sudio – это прекрасный образец сочетания современных дизайнерских тенденций и технологий. Мы очень рады представлять на нашем рынке новинки Sudio и уверены, что данный продукт придется по душе даже взыскательному потребителю».

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Бренд Sudio был основан в 2012 г. в Стокгольме. Наравне с внедрением технологических решений компания Sudio фокусируется на популяризации скандинавского стиля в дизайне и заботе об окружающей среде.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.