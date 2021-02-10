diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform

diHouse (входит в группу «Ланит») и американский производитель аксессуаров Rokform подписали дистрибьюторское соглашение. В феврале 2021 г. в продажу в российские торговые сети поступят чехлы для смартфонов Apple, оснащенные магнитной технологией и поворотной системой крепления.

Теперь аксессуары для мобильной техники, произведенные компанией Rokform, будут доступны в российских магазинах электроники. Продукция Rokform получила особую известность благодаря внедрению собственной технологии крепления смартфонов. Компания, основанная в 2010 г., изначально создавала прочные алюминиевые чехлы и держатели смартфонов для мотоспорта. А в 2011 г. разработала и запатентовала первую систему крепления для смартфонов — Twist-Lock. На базе той первой системы поворотного замка появилась целая экосистема мобильных аксессуаров для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, занятий разными видами спорта и другими активностями.

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Аксессуары этого бренда — просто находка для активных людей и поклонников мото- и велоспорта. Причем качество и удобство продукции Rokform уже давно оценили за рубежом — аксессуары производителя очень популярны и востребованы практически во всех крупных розничных сетях Америки и Европы, а также на таких известнейших мировых интернет-площадках, как Amazon, Walmart, Best Buy и т.д. Мы рады, что Rokform станет доступен для российских покупателей».

В феврале компания diHouse начнет поставки аксессуаров для смартфонов. В продажу поступят две серии чехлов для смартфонов Apple. Все чехлы изготовлены из прочных материалов, оснащены магнитной технологией и поворотной системой крепления для дополнительных аксессуаров — собственной запатентованной разработки компании. Эта технология позволяет освободить руки во время работы или занятий спортом: благодаря встроенным в чехол магнитам, смартфон крепко держится на любой металлической поверхности.

Серия чехлов Crystal для Apple изготовлена из ультралегкого двойного компаунда — термоактивной термопластической полимерной смолы, также используемой в качестве электроизоляционного материала и как средство взрывозащиты. Серия Rugged произведена из ударопрочного поликарбоната, гарантирующего защиту устройства при падении с высоты до двух метров.