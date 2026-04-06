Ulefone представляет защищенный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro

Бренд Ulefone совместно с компанией diHouse, официальным дистрибутором бренда в России, представляет на российском рынке новый защищенный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Главная особенность RugOne Xsnap 7 Pro — съемный магнитный блок с экшн-камерой, встроенный в заднюю панель. Опция расширяет сценарии использования устройства: благодаря миниатюрному размеру камеру можно закрепить на элементах экипировки (например, лямке рюкзака или шлеме) для записи экшн-видео от первого лица, пока смартфон находится в кармане.

Модель оснащена 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400 с поддержкой 5G. Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 12 ГБ за счет динамической ОЗУ, а также накопителем объемом 512 ГБ.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Возможности фотосъемки представлены фронтальной камерой на 32 МП и основной системой, включающей сенсоры на 50 МП и 64 МП, а также модульную носимую камеру. Отдельного внимания заслуживает аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт — решение, рассчитанное на длительную автономную работу.

Старт продаж RugOne Xsnap 7 Pro на российском рынке ожидается в мае-июне 2026 г.

Другие материалы рубрики

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Китай ввел суперстрогий стандарт безопасности для пауэрбанков. На испытаниях их будут протыкать иглами, швырять, бить и нагревать

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
