Ulefone представляет защищенный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro

Бренд Ulefone совместно с компанией diHouse, официальным дистрибутором бренда в России, представляет на российском рынке новый защищенный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Главная особенность RugOne Xsnap 7 Pro — съемный магнитный блок с экшн-камерой, встроенный в заднюю панель. Опция расширяет сценарии использования устройства: благодаря миниатюрному размеру камеру можно закрепить на элементах экипировки (например, лямке рюкзака или шлеме) для записи экшн-видео от первого лица, пока смартфон находится в кармане.

Модель оснащена 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400 с поддержкой 5G. Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 12 ГБ за счет динамической ОЗУ, а также накопителем объемом 512 ГБ.

Возможности фотосъемки представлены фронтальной камерой на 32 МП и основной системой, включающей сенсоры на 50 МП и 64 МП, а также модульную носимую камеру. Отдельного внимания заслуживает аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт — решение, рассчитанное на длительную автономную работу.

Старт продаж RugOne Xsnap 7 Pro на российском рынке ожидается в мае-июне 2026 г.