Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео

Ulefone оценила свой новый смартфон Armor X7 в $85, экипировав его корпусом с защитой от падений и воды по стандарту IP69K и емким аккумулятором 4000 мАч. В стоимость также вошли NFC-модуль для оплаты товаров и услуг и современная операционная система – Android 10.



Дешевый неубиваемый смартфон

Компания Ulefone выпустила бюджетный смартфон Armor X7, рассчитанный на эксплуатацию в тяжелых для современной техники условиях. Отличительные особенности новинки – это чип NFC для бесконтактной оплаты, пока еще редко встречающийся в моделях начального уровня, и высокопрочный корпус, защищенный от воды и пыли по стандарту IP69K.

За счет поддержки IP69K смартфон Ulefone Armor X7, в отличие от устройств с классом защиты IP68, может не только пережить получасовое пребывание в стоячей воде на глубине до полутора метров, но и кратковременное очень высокое давление горячей воды (например, при высокотемпературной мойке). Дополнительно Ulefone Armor X7 соответствует военным рекомендациям MIL-STD-810G, согласно которым его корпус, включая лицевую панель, имеет защиту от ударов и падений.

За счет высокопрочного корпуса пользоваться Armor X7 можно даже под водой

На момент публикации материала Ulefone Armor X7 оценивался производителем в $85 (6300 руб.) в Китае. Смартфон существует в единственной комплектации (2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ) и в двух цветовых исполнениях – полностью черном и черном с оранжевыми акцентами.

Основные спецификации

По меркам 2020 г. Ulefone Armor X7 относится к самому базовому сегменту смартфонов. Помимо небольшого объема памяти, он содержит в себе процессор MediaTek Helio A20, дебютировавший в январе 2020 г. Это упрощенная версия чипа Helio A22, о производительности которого, как сообщал CNews, MediaTek предоставляла заведомо ложные данные.

Тест влагозащиты Armor X7

Helio A20, также известный как MT6761, производится по 12-нанометровому процессу (на сайте Ulefone упоминается технология 16 нм) и содержит четыре энергоэффективных ядра Cortex A53 с частотой до 1,8 ГГц. Видеоподсистема представлена графическим чипом PowerVR GE8300, работающим на частоте 500 МГц.

MT6761 работает с оперативной памятью LPDDR3 и LPDDR4X и флэш-накопителями eMMC 5.1. В него встроены модули Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, ресиверы Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS, и вместе с ними – 4G-модем для доступа к сетям LTE.

Ulefone Armor X7 располагает небольшим HD-экраном с диагональю ровно 5 дюймов на базе матрицы IPS, но за счет очень широких рамок по всему периметру дисплея и корпуса повышенной прочности к числу компактных смартфонов он не относится. Габариты X7 составили 150х79х15 мм при весе 234 грамма.

Дополнительные параметры

На рост массы Ulefone Armor X7 повлияло и наличие литий-полимерного аккумулятора емкостью 4000 мАч. В данной модели он встроенный, и у него нет поддержки быстрой зарядки – только стандартные 5 Вт (5 В, 1 А). Зарядка осуществляется по устаревшему разъему microUSB 2.0, и полного запаса энергии смартфону хватает на 13 часов разговоров или 430 часов ожидания.

Экран Armor X7 реагирует на касания в перчатках

С завода смартфон работает на базе вышедшей в августе 2019 г. ОС Android 10 без дополнительных интерфейсов, у него два слота под SIM-карты, в один из которых можно установить накопитель microSD до 128 ГБ, плюс на левую грань корпуса выведена отдельная кнопка, на которую можно назначить выполнение любого действия в системе или запуск любого приложения.

В Ulefone Armor X7 предусмотрено две фотокамеры, обе с апертурой f/2,2. Фронтальный модуль основан на 5-мегапиксельном сенсоре, имеет 4-элементную оптику и отвечает за работу технологии разблокировки по лицу, а сзади установлена камера на 13 Мп с двойной вспышкой и записью Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду. Оптика в данном случае 5-элементная, и рядом с этой камерой расположен классический сканер отпечатков пальцев. Дополнительно в X7 присутствует 3,5-миллиметровый выход под наушники, выведенный на верхний торец корпуса.

Модель предыдущего поколения

Ulefone Armor X7 заменил собой смартфон Ulefone Armor X6, вышедший, как сообщал CNews, в конце декабря 2019 г. Несмотря на небольшую разницу во времени, между этими моделями есть ряд существенных отличий.

Ulefone Armor X6

В основе X6 находится устаревший 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 на частоте 1,3 ГГц, в котором нет поддержки сетей LTE. Разрешение основной камеры этого смартфона составляет 8 Мп, к тому же он лишен сканера отпечатков пальцев и работает под управлением ОС Android 9 Pie. По остальным параметрам смартфоны друг от друга не отличаются – у них идентичны степени защиты корпуса, емкость АКБ, объемы памяти, разрешение фронтальной фотокамеры и варианты расцветок корпуса.