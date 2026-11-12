«Неубиваемые» новинки Ulefone уже в продаже

Компания diHouse представила две новые модели защищенных смартфонов для профессионального использования и активного отдыха — Armor 24 Pro и Armor 22 Pro.

Спрос на «неубиваемые» устройства остается стабильным, защищённые смартфоны востребованы в строительстве, промышленности, логистике и других сферах, где техника регулярно подвергается воздействию пыли, влаги, перепадов температур и механических нагрузок. При этом требования пользователей выходят за рамки прочности: всё большее значение приобретают длительность автономной работы, качество камер, производительность и специализированные функции.

Ulefone Armor 24 Pro — защищённый смартфон с акцентом на автономность и дополнительную функциональность. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 22000 мА*ч, который работает и как пауэрбанк, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Встроенный светодиодный фонарь яркостью до 1000 лм пригодится во время ремонта или в походе. Ещё одна отличительная функция — порт расширения uSmart, которые позволяет подключать микроскоп и эндоскоп.

Смартфон получил 6,78-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Helio G200, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 64 Мп дополнена камерой ночного видения с аналогичным разрешением.

Ulefone Armor 22 Pro — защищенный смартфон с 6,58-дюймовым FHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Helio G200, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 или 256 ГБ. Особенность модели — система из двух 64-мегапиксельных камер, включая камеру ночного видения с инфракрасной подсветкой для съёмки в условиях недостаточного освещения. Аккумулятор ёмкостью 6600 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. При этом толщина корпуса составляет всего 15 мм.

Все модели соответствуют стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, обеспечивающим устойчивость к воздействию воды, пыли и сложных условий эксплуатации.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: Ulefone Armor 22 Pro в версии с памятью 128 ГБ – 23290 руб., а с памятью 256 ГБ – 26690 руб., Ulefone Armor 24 Pro – 35290 руб.