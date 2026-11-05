Компания diHouse представила новую серию защищенных устройств Ulefone — RugKing. В число новинок вошли сверхпрочные смартфоны и планшеты бюджетного сегмента, предназначенные для использования в работе и путешествиях. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Рынок защищенных смартфонов в России переживает качественную трансформацию: из нишевых устройств для узкого круга специалистов они трансформировались в отдельную категорию. Ключевые тенденции — сближение характеристик с обычными флагманами, автономность как стандарт и интеграция специализированного инструментария — проекторов, прожекторов, тепловизоров и камер ночного видения. Покупательские предпочтения поляризуются: растёт спрос как на компактные защищённые модели для курьеров и спортсменов, так и на тяжелые многофункциональные устройства для профессионалов и энтузиастов. Драйвером роста остаётся B2B- и госсектор (логистика, добыча, строительство).

Смартфоны новой серии представлены пятью моделями — RugKing, RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro, RugKing 4 Pro и RugKing 5 Pro. Все модели соответствуют протоколам защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H и поддерживают режим подводной съемки. Различия заключаются в дисплеях, камерах и аккумуляторах: RugKing — 5,99-дюймовый экран с частотой 90 Гц, камера 50 Мп и батарея 9600 мАч; RugKing 2 Pro — самая компактная (5,45 дюйма, 90 Гц) с камерой 13 Мп и аккумулятором 4550 мАч; RugLing 3 Pro и 4 Pro получили 6,56-дюймовый экран с частотой 120 Гц и камеру 48 Мп, различаясь батареей (5700 мАч против 10 200 мАч); RugKing 5 Pro — флагман линейки с 6,78-дюймовым экраном 120 Гц, камерой 64 Мп и аккумулятором 20 000 мАч.

Новые смартфоны доступны по следующим ориентировочным розничным ценам: модель RugKing – 20,39 тыс. руб. за версию с 128 Гб и 20,09 тыс. руб. за версию с 256 Гб, RugKing 2 Pro – 16,49 тыс. руб. (128 Гб) и 17,39 тыс. руб. (256 Гб), RugKing 3 Pro – 19,19 тыс. руб., RugKing 4 Pro – 20.39 тыс. руб. (128 Гб) и 23,29 тыс. руб. (256 Гб), RugKing 5 Pro – 23,09 тыс. руб.

Планшеты новой серии представлены двумя моделями — RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro, — сверхпрочными устройствами для промышленной эксплуатации, рабочих профессий и многодневных походов на природу. Обе модели оснащены 8-ядерным процессором Unisoc T7250, 8 ГБ оперативной памяти и соответствуют протоколам защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H: выдерживают падение с высоты до 2 м, экстремальные температуры от +55 °C до −30 °C и погружение на глубину до 1,5 м на срок до 30 минут. Различия заключаются в дисплее, камере, объёме встроенной памяти и аккумуляторе: RugKing Pad Pro получил 8,68-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340 × 800, основную камеру 16 Мп и батарею на 7100 мАч; RugKing Pad 2 Pro — 10,1-дюймовый экран с разрешением 1280 × 800, камеру 48 Мп, версии накопителя 128 или 256 ГБ, аккумулятор на 10 200 мАч.

Новые планшеты доступны по следующим ориентировочным розничным ценам: модель RugKing Pad Pro – 23,09 тыс. руб., RugKing Pad 2 Pro – 24,09 тыс. руб. (128 Гб) и 27,99 тыс. руб. (256 Гб).