Наушники-клипсы A4Tech Biosong B5 в России

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила наушники-клипсы Biosong B5. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В наушниках установлены 10,8-мм динамики с биодинамической мембраной. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность достигает 100 дБ, импеданс – 32 Ом.

Чтобы пользователь всегда оставался на связи, в гарнитуре предусмотрен микрофон с чувствительностью -42 дБ. Девайс поддерживает технологию Bluetooth 5.4, которая гарантирует более высокую скорость передачи данных и радиус действия до 10 м.

Аккумулятор на 500 мАч позволит слушать музыку в течение 5-6 часов, а вместе с кейсом общее время работы увеличивается до 30 часов. Следить за уровнем заряда можно при помощи удобного дисплея. Благодаря своему дизайну наушники-клипсы прочно держатся и не вызывают дискомфорта даже при длительном прослушивании музыки. Модель доступна в белом цвете.

Новинка доступна для заказа в Merlion.