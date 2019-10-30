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Samsung представила Blockchain Platform SDK для создания приложений на блокчейне

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Samsung предоставила разработчикам мобильных приложений доступ к Samsung Blockchain Keystore посредством SDK. Комплект средств разработки Samsung Blockchain Platform SDK анонсирован на конференции SDC 2019 и представляет собой комплексное решение, которое призвано решить два крупнейших препятствия на пути развития экосистемы децентрализованных мобильных приложений: обеспечить безопасность и упростить разработку новых приложений, которые могли бы быть запущены на мобильных устройствах.

Новый SDK не только позволяет разработчикам интегрировать приложения (многие из которых создавались для веб-браузеров) в мобильную экосистему, но также будет весьма полезен в тех случаях, когда необходимо обеспечить интеграцию блокчейна в уже существующие приложения – например, при добавлении возможности оплаты криптовалютой.

Появление Samsung Blockchain Platform SDK является большим шагом вперед как для разработчиков, так и для сообщества пользователей блокчейна. Разработчикам теперь проще интегрировать блокчейн в свое программное обеспечение. Снижение сложности создания приложений для блокчейна – это огромный стимул как для разработчиков, так и для пользователей, который еще больше расширяет экосистему децентрализованных приложений и обеспечивает еще больший потенциал для их применения.

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