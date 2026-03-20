Brandquad представила мобильное приложение Mediaquad для Android

Компания Brandquad, разработчик экосистемы ИТ-продуктов для управления данными в электронной коммерции и маркетинге, представила мобильное приложение Mediaquad на платформе Android. Приложение позволяет пользоваться базовыми функциями DAM-системы Mediaquad со смартфона, предоставляя сотрудникам и командам мгновенный доступ к медиаконтенту компании, независимо от местоположения и качества интернет-соединения. Загрузить приложение можно в Google Play, оно доступно всем пользователям Mediaquad DAM.

Mediaquad — российская DAM-система (Digital Asset Management) для централизованного управления цифровым контентом компаний. Платформа объединяет фотографии, видео, документы, 3D-модели и другие файлы в интеллектуальное хранилище с ИИ-поиском, автоматизацией обработки и гибким контролем доступа. Основные пользователи – команды маркетинговых коммуникаций, PR, e-commerce, продаж, по работе с персоналом и другие.

«Мы создали решение, которое оптимизирует доступ к цифровому контенту для команд любого масштаба и темпов взаимодействия, — сказал CPO Mediaquad Андрей Романенко. — Теперь файлы из DAM-системы Mediaquad есть и на мобильном устройстве, в том числе в офлайн-режиме. Это закрывает потребность наших пользователей, когда файл нужен прямо сейчас, а доступа к компьютеру или даже интернету нет. Мобильное приложение стало особенно актуальным, ведь делиться файлами в привычных ранее мессенджерах теперь может быть затруднительно, а фото и видео должны быть под рукой».

Приложение помогает ускорить работу распределенных команд и принятие решений. Mediaquad DAM пригодится при поиске и согласовании медиаконтента, презентаций, коммерческих предложений и отправке документов партнерам и клиентам на встречах и в дороге.

Ключевые возможности мобильного приложения Mediaquad: поиск файлов по названию, метаданным, статусам и атрибутам; фильтрация по типу файла, дате создания и изменения; загрузка контента на устройство и доступ к нему без интернет-соединения; история поисковых запросов для быстрого повторного доступа; просмотр изображений, PDF, видео и аудио прямо в приложении; доступ к корпоративным файлам, папкам и коллекциям; пометка критически важных файлов для офлайн-доступа; создание защищенных ссылок на файлы, папки и коллекции с настройкой срока их действия, пароля и уровня доступа: только просмотр или скачивание; также есть авторизация через email/пароль или SSO, двухфакторная аутентификация (2FA), настройка видимости только тех файлов, к которым у пользователя есть права.

DAM-система – часть платформы Mediaquad, включает также Artwork Management System (AMS) для работы с макетами упаковки. Решения разработаны с учетом потребностей российского рынка и включены в реестр отечественного ПО.