ГИС Panorama Mobile для Android расширяет средства отображения пространственных данных на основе векторных тайлов

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 2.0 для ОС Android. В новой версии добавлена поддержка векторных тайлов MVT (Mapbox Vector Tiles) в формате PBF, которые могут использоваться в качестве картографической подложки для рабочих карт и записываемых маршрутов. Доработан механизм отображения пространственных данных, обеспечивающий отзывчивость интерфейса при перемещении и масштабировании карты. Реализован поворот карты для удобной ориентации пользователя на местности. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Поддержка векторных тайлов расширяет возможности подключения картографических источников на мобильных устройствах. Формат MVT определяет структуру векторных тайлов, содержащих геометрию и атрибуты объектов с распределением по тематическим слоям, а PBF обеспечивает их компактное двоичное представление на основе технологии Protocol Buffers. Приложение последовательно загружает и отображает тайлы для текущей области экрана и выбранного масштаба без предварительного получения всего набора пространственных данных, сохраняя отзывчивость интерфейса во время их обработки и отрисовки. Пользователь может перемещать, масштабировать и поворачивать карту, пока недостающие фрагменты продолжают загружаться. Это обеспечивает качественное отображение линий, контуров и подписей при изменении масштаба и упрощает работу с подробными картами через мобильные сети с ограниченной пропускной способностью. Поворот карты позволяет развернуть изображение в удобном направлении и сопоставить его с окружающей местностью.

Векторные тайлы MVT в формате PBF могут использоваться в качестве единой картографической подложки, поверх которой в ГИС Panorama Mobile отображаются рабочие карты с объектами обследования, тематической и оперативной информацией. Пользователь может открыть заранее подготовленную карту или создать ее непосредственно в приложении. Созданная карта автоматически подключается к текущему проекту и отображается совместно с подложкой. При выполнении работ на местности приложение динамически показывает положение пользователя по координатам встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника и может синхронизировать с ним положение карты. Режим записи трека создает отдельную карту и последовательно наносит на нее траекторию движения. Записанный маршрут отображается поверх подложки и рабочих данных, не изменяя их содержимое. Это позволяет контролировать прохождение заданной территории, сопоставлять маршрут с расположением обследуемых объектов и наносить результаты работ на карту. После завершения выезда карту с записанным маршрутом можно экспортировать в формат KML или SXF и передать для последующей обработки в ГИС «Панорама», «Панорама-редактор» или ГИС «Панорама Мини».

Подготовка векторных тайлов для последующего отображения в ГИС Panorama Mobile может быть выполнена с помощью программы Imagery Service. Она предназначена для создания и обновления пирамид тайлов по заданной территории и выбранному масштабному ряду. В качестве исходных данных могут использоваться цифровые векторные карты, размещенные на ГИС Сервере или в локальном хранилище. При нарезке векторных тайлов исходная карта разделяется на уровни масштабирования и территориальные фрагменты, которые сохраняются в виде векторных тайлов MVT в двоичном формате PBF. Imagery Service позволяет обрабатывать большие объемы пространственных данных и при изменении исходных карт обновлять только те тайлы, территория которых затронута изменениями. Это сокращает время повторной подготовки данных и обеспечивает актуальность карт, используемых на мобильных устройствах.

ГИС Panorama Mobile использует программный интерфейс MAPAPI, реализующий широкие возможности для выполнения расчетов, обеспечения отображения пространственных данных в стандартных и пользовательских системах условных знаков. Доступ к программному интерфейсу MAPAPI происходит через программный интерфейс Java Native Interface (JNI). Программный интерфейс JNI позволяет из языка Java/Kotlin обращаться к библиотекам MAPAPI, реализованным на языке C/C++. Пример реализации данного интерфейса входит в состав ГИС Конструктор для Android.

Новая версия ГИС Panorama Mobile доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».