Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных

Компания IXI анонсировала значительное расширение возможностей своей защищенной мобильной экосистемы IXIUS, созданной для корпоративного и государственного секторов. Обновлённая экосистема объединяет отечественную операционную систему IXIOS, сервис безопасного хранения данных CloudSync и собственный магазин приложений «Архив Приложений».



Независимая сборка

Компания IXI расширила возможности защищенной мобильной экосистемы IXIUS для госсектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые приложения, разработанные для Android, без необходимости их переписывания или адаптации. Для пользователя и ИТ-служб это гарантирует привычный интерфейс, знакомую логику работы и мгновенную совместимость с корпоративными и отраслевыми решениями. Важно, что, как и Android, IXIOS не привязана к одному производителю. ОС может быть развёрнута на устройствах различных российских и дружественных брендов, предоставляя заказчику гибкость в выборе аппаратной платформы. Одним из ключевых компонентов этой экосистемы является CloudSync — сервис защищённого хранения и синхронизации на устройствах IXIUS. CloudSync решает сразу несколько задач, критически важных для бизнеса и госсектора:



Бесшовная миграция при замене устройства: все данные — контакты, документы, настройки — автоматически переносятся на новый телефон без участия внешних сервисов.

Резервное копирование с шифрованием end-to-end: данные шифруются на устройстве ещё до отправки в облако. Ключи генерируются на основе пароля пользователя и не покидают устройство. Это означает, что содержимое резервных копий не может быть прочитано без участия пользователя, в том числе в случае компрометации хранилища или несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.

Полный контроль заказчика: облако может быть развёрнуто в инфраструктуре организации или в доверенном дата-центре на территории РФ. Администратор определяет политики хранения, доступа и сроков хранения. Защита от утечек: в отличие от коммерческих облачных сервисов, CloudSync не передаёт данные третьим лицам и не зависит от иностранных юрисдикций.



«Архив приложений»

Дополняет экосистему «Архив Приложений» — закрытый магазин, доступный только на устройствах под управлением IXIOS. Все приложения в «Архиве» проходят обязательную проверку на наличие трекеров, скрытой телеметрии, уязвимостей и других угроз безопасности. Приложения разделяются на две категории: доверенные (разработанные или одобренные заказчиком) и приложения третьих лиц (внешние решения, прошедшие верификацию). Доступ к приложениям третьих лиц может быть полностью ограничен на уровне операционной системы IXIOS, если этого требует политика безопасности организации.

Кроме того, «Архив Приложений» поддерживает гибкие области видимости: администратор может назначать приложения конкретным группам пользователей, обеспечивая точечное управление софтом в соответствии с ролями и задачами сотрудников. Это особенно важно для организаций, где каждый установленный софт должен соответствовать строгим требованиям информационной безопасности.

Привычная и безопасная экосистема

«Мы даём организациям привычную Android-среду без компромиссов в безопасности, — поясняет представитель IXI. — Вы продолжаете использовать знакомые приложения, но ваши данные больше не передаются Google, Apple или другим третьим лицам. Всё — под вашим управлением».

Таким образом, экосистема IXIUS сочетает совместимость с Android-приложениями с независимой архитектурой безопасности. Это решение для тех, кто хочет сохранить удобство привычной мобильной среды — но без рисков, связанных с Google, Apple и другими глобальными платформами.

