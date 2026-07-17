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«Атол» представил кассу самообслуживания «Атол» КСО 3156 на платформе Android

«Атол» запустил массовые продажи касс самообслуживания «Атол» КСО 3156, работающей на платформе Android. Устройство ориентировано на предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

«Атол» КСО 3156 разработана на базе восьмиядерного процессора RK3576 и промышленной материнской платы, рассчитанной на круглосуточный режим работы. Устройство оснащено экраном диагональю 15,6 дюйма яркостью 250 кандела на квадратный метр с воздушной прослойкой 1 мм. Конструкция корпуса предусматривает размещение внутри контрольно-кассовой техники. Для подключения периферии предусмотрены четыре порта USB и стандартный набор интерфейсов.

Применение платформы Android позволяет снизить стоимость внедрения по сравнению с решениями на закрытых операционных системах и упростить техническое сопровождение без необходимости приобретения дополнительных лицензий. Использование Android в сегменте касс самообслуживания соответствует общей тенденции рынка к переходу на открытые платформы.

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