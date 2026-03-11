Разделы

Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти

Приложения «Р7 команда» для мобильных устройств в новых версиях получили новые возможности. Теперь в них можно в пару кликов начать трансляцию видеозвонка в социальные сети, гибко управлять уведомлениями сервиса, ограничивать потребление памяти устройства и др.

В числе важнейших нововведений — возможность организовать трансляцию звонка в соцсети. Пользователи могут вести эфиры своих видеозвонков на внешние платформы без предварительной записи и монтажа, что открывает совершенно новые возможности по проведению публичных мероприятий и вебинаров. Пригодится такая функция и для управленческой работы. Например, это позволяет провести совещание с ограниченным числом участников, но которое, тем не менее, смогут послушать и увидеть все сотрудники компании. Воспользоваться новой опцией несложно: в контекстном меню звонка появился соответствующий пункт, который запустит трансляцию с заранее настроенной конфигурацией.

В мобильных приложениях появилась также расширенная локализация на различных языках, помимо русского, что будет полезно для пользователей из международных организаций и коммерческих компаний. Интерфейс «Р7 команда» теперь поддерживает английский, испанский, индонезийский и два варианта португальского языка — европейский и бразильский.

В чатах и каналах пользователи получили возможность самостоятельно выбирать, какие из них важны, а в каких уведомления можно отключить. Также в настройках появился новый раздел — «Память», где доступны ручная очистка кеша, настройка его автоудаления (через неделю, месяц и т. д.) и установка максимального размера, что критически важно для устройств с ограниченным объемом хранилища.

Приложение для iOS получило новый эргономичный дизайн экрана звонка с группировкой ключевых элементов управления (поднятие руки, чат, запись, режим «Только звук») для быстрого доступа. Кроме того, пользователям стали доступны реакции в звонках — анимированные эмодзи на 3 секунды, чтобы выразить эмоции, не перебивая спикера.

В звонках с модерацией внедрена функция, которая отображает на экране только активных участников. Также теперь можно просматривать аватары пользователей, каналов и чатов в увеличенном формате, что полезно для быстрой идентификации собеседника.

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

«Команда» для iOS, кроме того, получила несколько полезных нововведений «под капотом». Например, появилась адаптация под Dynamic Island, так что всплывающее меню для длинных сообщений теперь корректно работает на новых моделях iPhone. При просмотре фотографий черные панели интерфейса теперь автоматически скрываются. Унифицирован стиль всплывающих окон и некоторых других элементов интерфейса.

В версии для Android улучшена поддержка устройств Huawei. Появились push-уведомления для напоминания о полученных сообщениях, а также поддержка карт, позволяющая делиться геолокацией прямо в чате.

Запись конференции теперь не проходит незамеченной: участники получают уведомление и 10 секунд, чтобы выразить согласие или покинуть встречу. Также появился новый аудиовиджет, который позволяет управлять воспроизведением голосовых и аудиофайлов, переключаться между треками и ставить на паузу, не теряя контекста переписки.

