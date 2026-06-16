«Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале

Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасывает из точки в точку на карте, а маршрут не перестраивается из-за проблем со спутниковым сигналом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Раньше режим «По шагам» был доступен только в приложениях «Яндекс Карт» и «Навигатора». В Apple CarPlay и Android Auto он работает так же, как в этих сервисах: водитель видит пошаговые подсказки о том, что ему нужно сделать дальше. Каждая подсказка содержит направление движения, расстояние до следующего маневра и понятный ориентир — например, название улицы или съезда. Когда автомобилист проедет текущий этап пути, ему достаточно перелистнуть экран, чтобы перейти к следующей подсказке. Так можно двигаться по маршруту в разветвленных тоннелях, районах с плотной застройкой и любых других местах, где есть проблемы с GPS.

Помимо режима «По шагам», в Apple CarPlay и Android Auto пользователям доступны все основные возможности «Яндекс Карт» и «Навигатора»: поиск адресов и организаций, построение маршрутов с учетом дорожной ситуации, отображение пробок и дорожных происшествий в реальном времени, предупреждения о скоростных ограничениях и камерах, сохраненные места из закладок.

«Картами» и «Навигатором» в Apple CarPlay и Android Auto могут пользоваться все, у кого есть «Яндекс Плюс». Это мультиподписка, которая объединяет доступ к развлекательным сервисам «Яндекса» — «Кинопоиску», «Яндекс Музыке» и «Книгам».