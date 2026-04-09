В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны

Отечественную ОС «РОСА Мобайл» будут устанавливать на различные устройства. Она построена на Linux и поддерживает Android-приложения. Сейчас «РОСА Мобайл» установлена всего на шести устройствах. Сайт ОС указывает, что обычным пользователям эта система не подходит – они ориентирована на частный бизнес и госорганизации. В свободной продаже гаджетов на ее основе до сих пор нет, хотя она вышла три года назад.

Российский мобильный Linux каждому

Отечественная компания НТЦ ИТ РОСА намерена расширить сферу использования своей мобильной операционной системы «РОСА Мобайл». Как пишет ТАСС, в планы компании входит ее установка на различные устройства. На какие именно – в компании к моменту выпуска материала не уточняли.

«РОСА Мобайл» – это полноценная ОС, в основе которой лежит не Android Open Source Project, как, например, в «Ред ОС М» компании «Ред Софт», а ядро Linux. По такому же принципу построена Astra Linux Mobile «Группы Астра».

Визуально «РОСА Мобайл» похожа одновременно и на iOS, и на Android. Интерфейс выглядит привычным и включает стандартные элементы, в том числе верхние шторки с уведомлениями и быстрыми настройками.

НТЦ ИТ РОСА Интерфейс «РОСА Мобайл»









Премьера «РОСА Мобайл» состоялась в декабре 2023 г. одновременно с анонсом отечественного смартфона «Р-Фон», который должен был продаваться в обычной рознице, но спустя два с половиной года так и не добрался до нее. Смартфон отличается почти 100-процентным визуальным сходством со смартфоном Helio 80 из Бангладеш – CNews писал об этом в октябре 2023 г., за два месяца до официального анонса «Р-Фона».

В апреле 2025 г. был анонсирован планшет «Р-Таб» на базе «РОСА Мобайл», но и его пока нельзя купить в обычных магазинах техники или на маркетплейсах.

Согласно официальному сайту НТЦ ИТ РОСА, «РОСА Мобайл» к началу апреля 2026 г, работала всего на шести устройствах – «Р-Фон», «Р-Таб», защищенных смартфонах MIG A65 российской компании Mobile Inform Group, Ulefone Armor 20WT и «Армафон» S3.1+, а также на безымянном защищенном терминале с 10-дюймовым экраном.

В чем смысл

Как пишет ТАСС, генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий назвал распространение НТЦ ИТ РОСА на другие устройства «стратегическим шагом». По его словам, целью этой инициативы является формирование «полноценной экосистемы безопасных мобильных решений».

В НТЦ ИТ РОСА не сообщают, когда именно начнется экспансия «РОСА Мобайл» на различные устройства, кто из производителей войдет в число партнеров и, самое главное, то именно это будут за устройства. Это могут оказаться не только смартфоны и планшетные компьютеры.

Для примера, в России с 2016 г. существует ОС «Аврора», которая на начальном этапе создавалась именно для портативных гаджетов. В июне 2025 г. состоялся премьерный показ ее модификации «Аврора Автомобильная», предназначенной для автомобильных головных устройств.

1 апреля 2026 г. Минпромторг предложил устанавливать ОС «Аврора» на импортируемые в Россию иностранные автомобили, а также на машины отечественного производства. «С точки зрения техсуверенитета и информбезопасности во всех отечественных автомобилях должна быть доверенная российская операционная система. Наиболее готова к массовому внедрению система «Аврора», которую развивает «Ростелеком». Мы предлагаем отрегулировать ее применение в российских авто, и по мере накопления опыта рассмотрим возможность установки на импортируемые автомобили», – сказал глава министерства Антон Алиханов на пленарной сессии международного транспортно-логистического форума (цитата по «Интерфаксу»).

«Как только операционная система будет удовлетворять требованиям рынка, мы считаем, что с коллегами из Минцифры, ФСТЭК, ФСБ нужно будет говорить о требованиях предустановки. Как у нас любой иностранный смартфон имеет правила и требования по предустановке российского ПО, также должно быть и с автомобилями» – добавил Алиханов (цитата по РИА «Новости»).

Не для всех и не для каждого

Олег Карпицкий не уточнил, получат ли обычные россияне доступ к устройствам под управлением «РОСА Мобайл». На сайте НТЦ ИТ РОСА указано, что единственные, кому подходит «РОСА Мобайл» – это государственные организации (федеральные и региональные органы власти, ведомства, подведомственные учреждения и госкорпорации), корпоративные заказчики (крупный бизнес, холдинги, компании с распределенной структурой и повышенными требованиями к ИБ), а также отраслевые компании (производственные, транспортные, энергетические и логистические организации с выездными сотрудниками).

Целевая аудитория

Про адаптацию «РОСА Мобайл» для обычного потребителя на сайте НТЦ ИТ РОСА информации нет.

Все свое

К особенностям «РОСА Ммобайл» можно отнести собственную экосистему. Она включает в себя РОСА Центр управления (централизованное администрирование устройств), «РОСА ID» (единая учётная запись для безопасного доступа пользователей к приложениям и сервисам экосистемы РОСА), «РОСА Уведомления» (собственная инфраструктура push-уведомлений), сервисы геопозиции (контроль местоположения устройств в рамках корпоративных политик), «РОСА Мессенджер» (конфиденциальные коммуникации для корпоративного и ведомственного использования» и портал разработчика (инструменты и документация для разработки и адаптации приложений под «РОСА Мобайл»).

Поддерживаемые устройства

Также на сайте НТЦ ИТ РОСА сказано, что в состав «РОСА Мобайл» входит «набор собственных нативных приложений для повседневной работы». Там отмечено, то эти приложения «закрывают ключевые рабочие сценарии без зависимости от сторонних сервисов и зарубежных экосистем».

Заявлено, что под «РОСА Мобайл» можно запускать Android-приложения, то потенциально решает вопрос отсутствия для этой ОС того или иного нативного ПО.

Поддержка Android-приложений разработчиками заявлена

Открываются такие приложения «в контролируемой среде – с соблюдением корпоративных политик безопасности», указано на сайте разработчика.