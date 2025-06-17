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Обновление десктоп редакторов «Р7 офис»: фокус на таблицы

Десктоп приложения редакторов «Р7 офис» обновили версию. Появились новые возможности в работе со сводными таблицами, опции группировки данных в фильтре и долгожданная функция автозаполнения при «протягивании» значения в таблицах для дней недели и месяцев. Об этом CNews сообщили представители компании «Р7».

В табличном редакторе реализована возможность развернуть или свернуть сводную таблицу или диаграмму до любого уровня детализации данных практически в один клик. Команда доступна из контекстного меню, в разделе «Развернуть/свернуть». Также в выпадающем меню фильтра теперь есть опция группировки по годам, кварталам и месяцам. Это облегчит анализ данных и пригодится при составлении отчетов.

Улучшились и аналитические возможности редактора. Появилась функция анализа данных типа «Что если». Это мощный инструмент, который позволяет быстро провести оценку различных сценариев и увидеть, как изменение входных данных влияет на результат расчетов. Новая возможность дополнит существующий «Поиск цели».

Пользователи оценят реализованное в новой версии автозаполнение для дней недели и месяцев. Достаточно ввести в ячейке «март» или «понедельник», навести мышь на ее правый нижний угол и тянуть в любую сторону — в результате получится циклический ряд значений. Помимо этого, названия аргументов функций ТЕКСТ, ТЕКСТДО, ТЕКСТПОСЛЕ и ТЕКСТРАЗД теперь можно использовать в русском переводе.

Кроме того, реализована поддержка файлов в формате .xml (XML Spreadsheet 2003). Также в версии для macOS добавлена возможность указания произвольной последовательности страниц в диалоге печати документов и презентаций.

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