«Р7» и HeadHunter поддержат эксперимент по оценке ИТ-компетенций разработчиков

«Р7» и HeadHunter подписали соглашение о намерении участвовать в эксперименте по предоставлению разработчикам программного обеспечения возможности добровольного подтверждения компетенций, организованном Правительством Российской Федерации. Стороны договорились об обмене информацией о ходе эксперимента, совместной проработке механизмов участия, а также о соблюдении принципов конфиденциальности и информационной безопасности.

Эксперимент, стартовавший в 2025 г., направлен на создание национальной системы оценки ИТ-компетенций. Он позволяет разработчикам пройти независимую оценку и получить на «Госуслугах» сертификат, который может использоваться при трудоустройстве. Платформа для подтверждения ИТ-компетенций предоставлена HeadHunter, её запуск прошел 31 мая 2025 г.

В рамках соглашения «Р7» декларирует готовность рассматривать такие сертификаты как дополнительный инструмент при оценке кандидатов наряду с внутренними и внешними методами подбора персонала. Соглашение будет действовать до окончания эксперимента — 31 декабря 2026 г.

«Эксперимент по добровольной оценке ИТ-навыков соискателей — полезная и перспективная инициатива для рынка труда в этой сфере. Мы готовы ее поддержать, активно участвуя в процессе. Это повысит прозрачность найма и объективность оценки квалификации, что крайне значимо для нас как для работодателя в ИТ», — сказал генеральный директор компании «Р7» Евгений Шелковников.