ОС Astra Linux и «Р7 Офис»: год вместе в цифровой среде образовательных организаций всей страны

«Группа Астра» подводит итоги года работы автономных репозиториев программного обеспечения для образования. Стратегически важным этапом в усилении ценности данных репозиториев в организации обучения стала интеграция в их состав отечественного офисного пакета «Р7 Офис». Это обеспечило тысячам школ, колледжей и вузов доступ к критически важному инструменту для повседневной работы и учебного процесса в среде российской операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Инициатива по созданию централизованных репозиториев, представленная «Группой Астра» в 2023 г., была призвана решить острую проблему поиска и адаптации ПО, совместимого с Astra Linux, после ухода зарубежных вендоров. Архив образовательных прикладных программ (репозиториев) от «Группы Астра» — это более 90 решений, закрывающих базовые потребности школ и колледжей, а для вузов — более 190 программ, включая специализированные инструменты моделирования, разработки и проектирования. За все время своего существования эти программы были скачаны более 10 тыс. раз, подтвердив огромную потребность рынка в готовых, проверенных решениях. Их состав был сформирован на основе анализа запросов от учебных заведений России.

«Репозитории задумывались не как статичный набор ПО, а как живая, развивающаяся экосистема. Включение в нее «Р7 Офис» — наше стратегическое решение: без офисного пакета невозможен ни учебный процесс, ни административная работа. Год успешного применения в сотнях учреждений доказал, что мы сделали правильный выбор, предложив отрасли не разрозненные продукты, а целостный, работоспособный комплект», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Для «Р7» участие в создании репозиториев «Группы Астра» — это возможность масштабного распространения нашего продукта в одной из самых социально значимых сфер. На сегодняшний день критически важно, чтобы в учебных заведениях по всей стране был доступ к качественному офисному ПО, безопасному и совместимому с отечественными ОС, такими как Astra Linux. Мы видим высокую удовлетворенность пользователей нашим решением и рады, что оно стало частью масштабного проекта по цифровизации российского образования», — сказал Дмитрий Кузнецов, менеджер по работе с технологическими партнерами «Р7».