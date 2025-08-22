Разделы

«Р7» обновила сервер документов «Р7 офис»

Компания «Р7» выпустила обновление сервера документов «Р7 офис», которое будет особенно интересно активным пользователям табличного редактора — он предлагает сразу несколько значительных улучшений. Так, теперь в нем можно управлять разрывами страниц, использовать анализ данных «что если» и многое другое.

В числе важнейших и долгожданных новшеств в таблицах — функционал по управлению разрывами страниц, который позволяет тонко настраивать области печати и форматирование таблицы, не нарушая при этом целостности данных. С помощью соответствующей кнопки во вкладке «Макет» можно добавлять разрывы страницы между строками, перемещать их и удалять. Доступен также предварительный просмотр при печати с учетом установленных разрывов.

Улучшен механизм построения графика на базе сводной таблицы: теперь он корректно обновляется после внесения изменений в исходные данные, а именно добавления и удаления данных, строк и столбцов. Кроме того, появилась возможность развернуть или свернуть сводную таблицу или диаграмму на ее базе до любого уровня детализации данных, причем для всех уровней за одну операцию. Сделать это можно с помощью функции «Развернуть/свернуть» в контекстном меню.

В новом обновлении оптимизирована работа с фильтрами данных. Так, для фильтров по дате реализована группировка по годам, кварталам и месяцам в выпадающем меню. Это упрощает поиск и упорядочивание нужных данных, облегчает анализ и составление отчетов. Но это не все по части работы с датами: появилось также автозаполнение при протягивании для дней недели и месяцев.

Существенно расширились аналитические возможности редактора: теперь доступен анализ «что если». С его помощью можно увидеть, как изменения значений входных данных влияют на финальный результат, и оценивать, таким образом, различные сценарии и даже собрать несколько из них в сводный отчет. Новая возможность прекрасно дополнила уже существующий инструмент «Поиск цели».

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Помимо прочего, появилась возможность копирования листа из одной книги текстового редактора в другую через контекстное меню. Это удобно для работы с документами, открытыми в одном окне, когда не получится использовать перетаскивание.

Однако новые функции получил не только редактор таблиц. Текстовый процессор «Р7 офис» приобрел возможность предпросмотра содержимого файлов *.TXT с выбором

кодировки при открытии, что снизит для пользователя вероятность увидеть вместо текста набор непонятных символов. Дополнительно во всех редакторах на боковой панели настроек в разделе «Параметры фигуры» для контуров объекта теперь доступна не только сплошная заливка, но и градиент.

