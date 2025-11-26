Navicon: спрос на MDM увеличился более чем на 40%

Navicon подвел итоги 2025 г. по направлению MDM. Рост выручки от продаж флагманского MDM-продукта компании составил 198%, что почти в три раза превышает показатели 2024 г. На 20% увеличилось количество клиентов, а также существенно расширился масштаб реализуемых проектов. В компании связывают такую динамику с переходом крупного и среднего бизнеса на data-центричный подход к выстраиванию ИТ-инфраструктуры и повышенный интерес к формированию дата-стратегии. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

По оценкам экспертов системного интегратора и разработчика Navicon, рынок MDM в России подошел к стадии стремительного роста. Спрос на решения для управления мастер-данными повысился более чем на 40%, преимущественно со стороны среднего и крупного бизнеса, который управляет 10+ разрозненными информационными системами и 100+ справочниками. Так, в клиентском портфеле Navicon появилось больше крупных производителей из секторов металлургии, транспорта, а также многопрофильных холдингов. Общее количество компаний-заказчиков увеличилось на 20%.

Высокий интерес к MDM во многом можно связать с тем, что в условиях нестабильной экономической ситуации и оптимизации расходов, в том числе на ИТ, руководители начали уделять более пристальное внимание эффективному использованию данных для принятия управленческих решений. В компаниях все чаще выстраивают data-центричную ИТ-инфраструктуру, и чтобы получать от нее ценность для бизнеса, необходимы актуальные, достоверные и непротиворечивые данные.

По собственным данным Navicon, решения направления MDM позволяют сократить количество ошибок на всех этапах обработки данных до 100%. Благодаря повышению их качества, сроки подготовки консолидированной отчетности могут быть сокращены в разы. Кроме того, можно добиться сокращения стоимости поддержки интеграций на 80%, а стоимости ручного труда и работы с дублированными данными на 15-25%. При подключении ML-моделей, которые самостоятельно формируют записи справочников, классифицируют и обогащают их, сокращение затрат на ручной труд может достигать до 50%, а сама задача будет выполняться качественнее.

Выручка Navicon за 2025 г. по направлению MDM увеличилась на 198% — для сравнения, в 2024 г. рост составил 37%. Со стороны заказчиков наблюдался рост интереса как к развитию уже реализованных проектов и доработке функциональности решения, так и к внедрению с нуля, прежде всего, в рамках программ импортозамещения и модернизации ИТ-инфраструктуры. По итогам года количество сотрудников, занятых в группе разработки продукта направления MDM и проектах внедрений, увеличилось почти вдвое.

«Значительный рост спроса на продукт связан с более осознанным подходом к работе с данными. MDM-решения позволяют бизнесу сократить отток клиентов до 10%, ускорить вывод новых продуктов на рынок, снизить уровень неликвидной продукции до 2% и высвободить складские площади до 10%. Этот список можно продолжать, поскольку эффект от внедрения MDM — легко измеримая в деньгах и часах экономия, с ярко выраженной финансовой отдачей для клиентов, — отметила Дарья Кагарлицкая, технический директор Navicon. — Кроме того, MDM способствует сокращению потерь, связанных с ошибками в учете на складах, в адресах клиентов, в номенклатуре для производства и доставки, а также в оценке потенциала для новых точек».

Дарья Кагарлицкая также подчеркивает, что по прогнозам Navicon, интерес к MDM продолжит расти — в 2026 г. большинство отраслевых лидеров стартует соответствующие проекты, которые, согласно оценкам экспертов, уже забюджетированы на 2026 и 2027 гг.