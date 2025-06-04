Navicon поможет клиентам создавать центры компетенции

Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает клиентам услугу формирования центра компетенций для комплексного управления ИТ-ландшафтом. Заказчики смогут наращивать внутреннюю экспертизу и компетенции, чтобы собственными силами поддерживать и масштабировать ИТ-решения.

В ходе массовых перевнедрений ИТ-решений российские компании разворачивали множество проектов и взаимодействовали с большим количеством подрядчиков. Управление пулом исполнителей в рамках поддержки и управления ИТ-ландшафтом оказалось затруднено. В связи с этим набирает популярность создание собственных центров компетенций, которые могли бы взять на себя ответственность за сопровождение и развитие всех внедренных ИТ-решений.

В первую очередь такой центр компетенций берет на себя задачи первой линии поддержки — в частности, ответы на наиболее простые и частотные запросы пользователей по заданным стандартам и процедурам. Причем специалисты центра — это сотрудники компании, которые глубоко погружены в процессы и понимают специфику бизнеса. В отличие от ИТ-подрядчиков, внутренние эксперты могут оперативно реагировать на запросы, когда задача находится в их зоне компетенции.

Кроме того, центр компетенций выполняет функцию верификации и систематизации входящих запросов от бизнеса, которые требуют участия вендоров или других внешних подрядчиков. Специалисты центра анализируют и маршрутизируют их — такой подход позволяет не только своевременно вносить необходимые доработки в продукты, но и прозрачно планировать развитие ИТ-систем. Наконец, при необходимости наиболее квалифицированные сотрудники могут быть выделены в отдельную проектную группу для дальнейшего внедрения и развития ИТ-инициатив заказчика.

В компании Navicon накоплен более чем 20-летний опыт создания центров компетенций. Теперь их создание доступно клиентам Navicon как отдельная услуга, и заказчик может гибко комбинировать отдельные компоненты услуги в соответствии со своими потребностями.

На первом этапе предполагается подбор сотрудников. Он может осуществляться как по критериям, обозначенным заказчиком (образование, опыт, сертификация). Если у заказчика нет конкретных ожиданий, разработать подходящие критерии могут эксперты Navicon. Процесс подбора состоит из формирования воронки кандидатов, проведения технических и бизнес-собеседований, а также финальный отбор кандидатов.

Второй этап включает обучение специалистов. Navicon предоставляет специализированную обучающую платформу с набором программ для разных категорий ИТ-специалистов: тестировщиков, разработчиков, аналитиков. Программа содержит полный учебный комплект — структурированные материалы, видеокурсы, текстовые руководства и практические задания.

Каждого обучающегося сопровождают два опытных наставника соответствующей роли и бизнес экспертизы, которые еженедельно оценивают прогресс и выполнение плана обучения согласно срокам и качеству выполненных заданий. В течение месяца кандидаты проходят 160-часовой курс подготовки. Программа завершается итоговой аттестацией, где кандидат представляет результаты своей работы — заказчик при этом может лично присутствовать на защите и оценить его навыки.

На третьем этапе кандидат в течение двух месяцев работает уже на реальных проектах. Такой формат — месяц интенсивного обучения и два месяца работы на проектах — соответствует стандартному испытательному сроку и дает возможность всесторонне оценить специалиста перед принятием решения о завершении его испытательного срока.

«Мы разрабатываем четкие и измеримые цели обучения для каждого. Благодаря этому заказчик всего за три месяца получает подготовленного сотрудника, который не только освоил и закрепил необходимые навыки, согласно его роли, но и приобрел практический опыт работы в команде над реальными проектами, на нужном продукте и по корректному фреймворку, — сказала Дарья Кагарлицкая, технический директор Navicon. — Многие компании стремятся оптимизировать процессы подбора и адаптации персонала, сокращая time-to-market для новых специалистов. Наша услуга позволяет бизнесу эффективно решать эту задачу, формируя команды квалифицированных сотрудников в самые короткие сроки».

Кроме того, Дарья Кагарлицкая отметила: «Качественная работа на этапе внедрения ИТ-системы так же важна, как и организация ее дальнейшей поддержки и развития. Решить этот вопрос заказчику необходимо как минимум за полгода до того, как продукт выйдет в продуктив. Важно обратить внимание на множество факторов, в том числе организацию постоянной коммуникации с бизнесом — так система будет адаптироваться к условиям рынка и потребностям бизнес-пользователей. По нашему опыту, общий объем работ по развитию и поддержке значительно превышает объем проектов внедрения. Например, крупную корпоративную систему у заказчика можно внедрить за год, а вот поддерживать ее и обеспечивать бесперебойную работу, развитие и масштабирование нужно на протяжении всего жизненного цикла».