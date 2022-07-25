Navicon запускает первый в России департамент тестирования CRM

Системный интегратор и разработчик Navicon открыл департамент тестирования CRM. Созданная Navicon методология тестирования поможет проверить не только само ИТ-решение, но и сквозные бизнес-процессы заказчиков. Это повысит надежность систем, а заказчики смогут экономить до 10% от стоимости проекта внедрения на предотвращении сбоев и простоев систем. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Специалисты по тестированию Navicon разработали подход, позволяющий оценить надежность системы CRM, ее быстродействие, работоспособность и соответствие ожиданиям бизнес-заказчиков. Для того чтобы проанализировать и проверить все модули системы, а также сопоставить работу CRM с задачами и процессами в бизнесе, департамент тестирования использует собственную методологию, основанную на более чем 15-летнем опыте внедрения CRM. Помимо этого, опытные тестировщики применяют полноценный стек инструментов: мануальные тесты, автотестирование, нагрузочное тестирование, отчетность и тест-кейсы.

Процесс тестирования состоит из нескольких этапов. Все рутинные задачи выполняет машина: система автотестов проверяет правильность работы функциональных блоков, бизнес-логику приложения, а также основные и альтернативные сценарии его использования. В свою очередь, для повышения качества тестирования за каждым CRM-проектом Navicon закрепляет команду специалистов: профессионального тестировщика и аналитика, хорошо разбирающегося в отраслевой специфике бизнеса заказчика. Тестировщик совершенствует инструменты автоматизации тестирования и решает задачи, которые требуют человеческого участия. Аналитик проверяет готовые отчеты по тестированию для того, чтобы убедиться в корректной работе системы.

Такой подход позволяет максимально точно приблизить функциональность CRM к потребностям бизнеса еще до ввода в промышленную эксплуатацию и избежать ошибок.

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«Распространенная ошибка компаний, внедряющих сложные продукты класса CRM — вера в то, что для проверки их работоспособности достаточно ручного тестирования, проведенного силами аналитика. Часто функции тестирования не уделяется достаточно внимания, обычно она не выведена у интеграторов в отдельное подразделение, а встроена в процесс проектирования и внедрения. На деле же мануальное тестирование, как правило, покрывает только основные функции и сценарии работы системы — часть функциональности не тестируется совсем или поверхностно, в результате “плавающие” ошибки могут находиться в системе длительное время. Именно поэтому мы создали отдельную команду профессиональных тестировщиков с опытным тест-менеджером во главе. Все они имеют опыт работы как с программным кодом, так и с потребностями бизнеса, и работают на основе полного набора инструментов для тестирования, включая инструменты для автотестирования и собственную методологию Navicon», — отметила Дарья Кагарлицкая, тимлид команды аналитиков, архитектор компании Navicon.

Новый департамент отвечает за тестирование всех ведущих платформ CRM, используемых в проектах внедрения Navicon, а также ERP-систем – для покрытия тестированием сквозных кроссплатформенных процессов.